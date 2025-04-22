Оголошене Росією великоднє припинення вогню в Україні було не більше ніж спробою справити враження на президента США Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у коментарі для FranceInfo.
За словами очільника МЗС Франції, жест російського диктатора Володимира Путіна щодо так званого "великоднього перемир'я" був нещирим і мав виключно політичний підтекст.
"Великоднє перемир’я", яке він дещо несподівано оголосив, було маркетинговою операцією, операцією залицяння, спрямованою на те, щоб президент Трамп не втратив терпіння і не розлютився", - сказав міністр.
"Великоднє перемир'я" - що відомо
Путін заявив про припинення вогню в суботу, однак, за словами Києва, російські війська не лише не дотримувалися домовленості, а й неодноразово її порушували, обстрілюючи інфраструктуру. Україна звинуватила Росію у брехливому перемир’ї та недотриманні взятих зобов’язань.
Тим часом у США, на фоні затягування мирних переговорів, Дональд Трамп дедалі більше виявляє невдоволення ситуацією. ЗМІ повідомляють, що він навіть висловився про Путіна як про того, на кого він "розлючений", критикуючи при цьому й українського лідера Володимира Зеленського.
Москва ж, замість того щоб погодитися на українську пропозицію про повне припинення вогню, висунула довгий список умов, що фактично заблокували переговорний процес.