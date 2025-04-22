Генсек конференції ООН із торгівлі та розвитку Ребекка Грінспен "підтримує контакти з різними сторонами" задля припинення війни.

Росія та Україна продовжували бойові дії попри заяву російського правителя Володимира Путіна щодо оголошення "великоднього перемир’я" на 30 годин. Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

"Ми взяли до відома оголошення про припинення вогню, а також взяли до відома, що обидві сторони продовжували бойові дії", - зазначив Дюжаррік.

Речник наголосив, що керівництво ООН закликає завершити цю війну "відповідно до резолюцій ООН, міжнародного права та територіальної цілісності України".

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За словами Дюжарріка, генеральний секретар конференції ООН із торгівлі та розвитку Ребекка Грінспен "підтримує контакти з різними сторонами, які беруть участь в обговореннях" щодо припинення бойових дій. "Ми хочемо покласти край цій війні, вторгненню Росії в Україну", - зазначив він.

Великоднє перемир'я - новини

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 19 квітня, глава Кремля Володимир Путін неочікувано оголосив в односторонньому порядку про 30-годинне "великоднє перемир'я".

Таке рішення зіграло на користь російському лідеру, дозволивши йому здобути легку дипломатичну перемогу, нічим по суті не ризикуючи, зазначає видання The Wall Street Journal.

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня констатував, що не зважаючи на оголошене росією "перемир’я", на низці ділянок бойові дії тривали, продовжуються й російські обстріли. Зокрема, за його словами, "великодні заяви" Путіна не розповсюдилися на територію Курської та Бєлгородської областей РФ.

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