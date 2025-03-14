Віцепрезидента США було холодно прийнято в Центрі Кеннеді, діяльність якого хоче реформувати Трамп.

Віцепрезидента США Джей Ді Венса, якого дедалі більше критикують у світі через його заяви щодо війни в Україні, освистали на концерті Національного симфонічного оркестру. Відеоролик, який було опубліковано кореспондентом The Guardian Ендрю Ротом, став вірусними в мережі, передає Newsweek.

Інцидент стався 13 березня, коли Венс прийшов на концерт у Центрі Кеннеді у Вашингтоні разом із дружиною. Багато хто був незадоволений присутністю віцепрезидента США на заході. Після прибуття Венс посміхнувся і помахав натовпу, після чого в залі почали лунати крики та свист.

Це сталося на тлі несхвалення діяльності нової адміністрації з боку американців, а також через спроби Дональда Трампа реформувати Центр Кеннеді, який було відкритий у 1971 році.

У лютому президент США оголосив, що звільняє більшу частину опікунської ради цієї установи і призначає себе головою.

"Ми збираємося зробити Центр Кеннеді у Вашингтоні, округ Колумбія, знову великим. Я вирішив негайно виключити з опікунської ради кількох осіб, включно з головою, які не поділяють наше бачення Золотого століття в мистецтві та культурі. Центр Кеннеді - це перлина Америки, і на його сцені мають бути найяскравіші зірки нашої країни", - стверджував Трамп.

Він також обіцяв, що надалі коригуватиме програми національного культурного центру. Серед іншого, американський лідер заявив, що хоче покласти край дрег-шоу - виступам, у яких артисти зображають чоловіків або жінок.

"Ще минулого року в Центрі Кеннеді проводилися дрег-шоу, які було спеціально орієнтовано на нашу молодь. Цьому буде покладено край", - обіцяв Трамп.

Примітно, що дружина віцепрезидента США Уша Венс працювала в правлінні симфонічного оркестру Цинциннаті. Через дії Трампа було скасовано кілька шоу в Центрі Кеннеді.

Несхвалення діяльності адміністрації Трампа у США

Дії президента США та його адміністрації викликають дедалі більше невдоволення з боку американців. Це показали останні соцопитування. Найбільше несхвалення американців зростає через економічну політику.

Останнім часом через запровадження Трампом великих мит проти Канади, Мексики та Китаю почав стрімко падати американський фондовий ринок. На тлі цього економісти почали підвищувати свої прогнози щодо економічного спаду в США.

Ба більше, американські мільярдери, які були присутні під час складання присяги президентом США, також почали втрачати свої статки.

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