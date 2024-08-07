За його словами, люди живуть у страху.

Наразі у Білорусі майже нікому висловлюватися проти режиму Лукашенка, оскільки більшість учасників акцій протесту вже виїхали з країни.

Таку думку в інтерв'ю Українській правді висловив Ігор Янков (Янкі), який служить у спецпідрозділі Головного управління розвідки "Тимура". Він пояснює, що у 2020 році протестуючі не наважилися на радикальні дії, а потім їх просто залякали. "Після головних днів протестів люди не йшли радикально, а з піднятими руками ходили центром. І КДБ Білорусі просто приходило і закривало їх до в'язниць. Це тривало тижнями", - розповів він.

Янков зазначає, що опозиція з-за кордону наголошувала на тому, що протести мають бути мирними. "А як мирними акціями ми мали зрушити бандита з престолу? Мирним шляхом це було неможливо", - додає він.

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За його словами, люди у Білорусі розуміють, що перебувають під пильним стеженням, тому бояться критикувати владу чи певні служби: "У мене знайомі перебували на роботі, сказали свою гостру думку, хтось настукав, і приїхали КДБшники розбиратися".

На питання, чому повномасштабний напад Росії на Україну та використання території Білорусі у якості плацдарму не спровокувало революцію в країні, Янков сказав, що більшість учасників протестів розбіглися по світу, а люди, які залишилися, бояться.

Якби революція 2020 року закінчилася успішно, то кремлівський правитель Путін міг би ввести війська в країну, вважає військовий. Тоді білоруські підрозділи, які зараз воюють на боці України, давали б їм відсіч.

Янков вважає, що президентські вибори 2025 року знову будуть сфальсифіковані. А навіть якщо Лукашенко піде, його місце посяде "такий самий бандит, з такою самою командою".

"Лукашенко - це просто персонаж, який сидить у системі. На його місце може прийти інша людина, яка буде в такій самій системі, займатиметься точно такими ж справами. Це нескінченний престол бандитів", - зазначив він.

Роль Білорусі у війні

Як відомо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перетворив країну на плацдарм для російської окупаційної армії. На початку повномасштабної війни війська РФ увійшли в Україну з Білорусі через Чорнобильську зону відчуження.

Навесні минулого року Путін заявив, що досяг з Лукашенком домовленості про розміщення та зберігання на території країни тактичної ядерної зброї.

На боці України воює полк імені Кастуся Каліновського, у який входять білоруські добровольці. Вони вважають Росію спільним ворогом обох країн.

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