Трамп також пообіцяв представити "докази" фальсифікації виборів / фото REUTERS

Дональд Трамп, який відмовився визнати поразку на президентських виборах у США, закликав своїх прихильників прийти на мітинг 6 січня.

Про це чинний президент США написав на своїй сторінці в Twitter.

"Великий протестний мітинг у Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться об 11:00 6 січня (18:00 за київським часом, - ред.). Місце проведення буде оголошено пізніше", - написав Трамп.

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Трамп також пообіцяв представити "докази" того, що результати президентських виборів нібито були сфальсифіковані.

"6-го буде представлена величезна кількість доказів. Ми перемогли. BIG!",- додав Трамп.

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Додамо, що соцмережа Twitter позначила цю заяву Трампа повідомленням, що "офіційні виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США".

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Нагадаємо, 6 січня обидві палати Конгресу повинні офіційно підтвердити підсумки голосування американців на виборах президента.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

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Автор: Олександр Топчій