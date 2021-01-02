Дональд Трамп, який відмовився визнати поразку на президентських виборах у США, закликав своїх прихильників прийти на мітинг 6 січня.
Про це чинний президент США написав на своїй сторінці в Twitter.
"Великий протестний мітинг у Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться об 11:00 6 січня (18:00 за київським часом, - ред.). Місце проведення буде оголошено пізніше", - написав Трамп.
Трамп також пообіцяв представити "докази" того, що результати президентських виборів нібито були сфальсифіковані.
"6-го буде представлена величезна кількість доказів. Ми перемогли. BIG!",- додав Трамп.
Додамо, що соцмережа Twitter позначила цю заяву Трампа повідомленням, що "офіційні виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США".
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Нагадаємо, 6 січня обидві палати Конгресу повинні офіційно підтвердити підсумки голосування американців на виборах президента.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- 3 листопада в США відбулися президентські вибори.
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.
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