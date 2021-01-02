Акція пройде у Вашингтоні 6 січня, коли Сенат і Палата представників повинні затвердити перемогу Джо Байдена на виборах.

Дональд Трамп, який відмовився визнати поразку на президентських виборах у США, закликав своїх прихильників прийти на мітинг 6 січня.

Про це чинний президент США написав на своїй сторінці в Twitter.

"Великий протестний мітинг у Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться об 11:00 6 січня (18:00 за київським часом, - ред.). Місце проведення буде оголошено пізніше", - написав Трамп.

Трамп також пообіцяв представити "докази" того, що результати президентських виборів нібито були сфальсифіковані.

"6-го буде представлена величезна кількість доказів. Ми перемогли. BIG!",- додав Трамп.

Додамо, що соцмережа Twitter позначила цю заяву Трампа повідомленням, що "офіційні виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США".

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Нагадаємо, 6 січня обидві палати Конгресу повинні офіційно підтвердити підсумки голосування американців на виборах президента.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада в США відбулися президентські вибори.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

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Автор: Олександр Топчій