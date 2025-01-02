У ФБР заявили, що намагаються визначити, чи був це терористичний акт чи ні.

Вчора вранці біля входу в готель Trump Las Vegas у штаті Невада вибухнув автомобіль компанії відомого бізнесмена Ілона Маска Tesla Cybertruck. Внаслідок цього одна людина загинула та ще семеро - отримали поранення.

Як пише The Associated Press, в задній частині автівки знайшли піротехнічні міномети та табірні каністри з паливом. У ФБР заявили, що намагаються визначити, чи був це терористичний акт чи ні.

Сам Маск зазначив, що вибух стався саме через феєрверки у кузові орендованого Cybertruck та не пов'язаний із самим транспортним засобом. За його словами, у момент вибуху вся телеметрія автомобіля була позитивною.

Згодом Ілон Маск припустив, що вибух Cybertruck та теракт у Новому Орлеані, який був учинений з використанням пікапа Ford, можуть бути пов'язані.

"Схоже на терористичний акт... Можливо, вони [події] якимось чином пов'язані", – заявив Маск.

За його словами, обидві автівки були орендовані через одну платформу каршерингу.

"Ми розслідуємо будь-який зв’язок із тим, що сталося в Новому Орлеані, а також з іншими нападами, які відбуваються по всьому світу", - заявив шериф департаменту поліції Лас-Вегаса Кевін Макмехілл, пише CNN.

Він додав, що правоохоронці працюють над тим, щоб встановити, чи пов'язаний вибух біля готелю Trump Las Vegas з ІДІЛ, однак поки жодних ознак цього не виявлено. У ФБР вважають, що вибух Cybertruck був окремим інцидентом.

Що сталось у Новому Орлеані

Як повідомляв УНІАН, у Французькому кварталі Нового Орлеана, США, під час святкування Нового року автомобіль в'їхав просто у натовп і забрав життя десятьох людей. Ще 30 дістали поранення. При цьому мер Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвав це терористичною атакою, тоді як у ФБР заявили, що це не теракт

У поліції додали, що зловмисник намагався збити якомога більше людей.

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