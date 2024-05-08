Прем'єр-міністр країни повідомила, що має дозвіл парламенту на відправлення війсь з метою навчання.

Литва готова відправити своїх солдатів в Україну для навчання. Про це в коментарі Financial Times заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

За її словами, є дозвіл парламенту на відправку військ в Україну з метою навчання – про що уряд говорив і раніше. Однак Київ поки що не звертався з відповідним проханням.

Шимоніте визнала, що Росія вважатиме це провокацією, але додала: "Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що хтось буде підданий ядерному удару".

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За словами прем'єр-міністра Литви, Росія посилює атаки на українську цивільну інфраструктуру, зокрема електростанції, школи та лікарні. "Росія намагається спровокувати нову хвилю втечі людей з України через відсутність базових комунальних послуг", – підкреслила політик.

Щодо ядерних навчань РФ, Шимоніте сумнівається, що зброя буде використана, оскільки радіоактивні опади також потраплять на Росію. "Здебільшого вітри дмуть із заходу на схід", – зауважила вона.

Відправка західних військ в Україну

Вперше публічно про можливість відправлення військ в Україну заговорив президент Емманюель Макрон. Він зазначив, що "не можна виключати" такого варіанту.

Водночас міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив сумніви, що країни-члени Євросоюзу на даний час можуть зайняти єдину позицію щодо відправлення військових в Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що вище керівництво Сполучених Штатів Америки не підтримує відправку американських військ в Україну.

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