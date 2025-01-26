Александр Стубб вважає, що через чотири роки Альянс буде ще міцнішим.

На думку президента Фінляндії Александра Стубба, через чотири роки, після закінчення президентства Дональда Трампа, США залишатиметься членом НАТО, причому Альянс тоді буде ще сильнішим, ніж зараз. Про це Стубб сказав в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

Відповідаючи на запитання, яким він уявляє НАТО через чотири роки після закінчення терміну президентства Трампа, президент Фінляндії висловив сподівання, що організація буде тоді ще сильніша.

"Я сподіваюся, що тоді ми побачимо ще сильнішу. Але це точно буде НАТО з американським членством, я в цьому не сумніваюся ні на секунду", - зазначив Стубб.

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Він пояснив, що "в жодному іншому альянсі Сполучені Штати не можуть так надійно і так дешево організувати свою безпеку та інтереси в Європі".

"Повірте, цей розрахунок працює для США, якими б високими не були внески інших країн-членів НАТО. Тому я оптимістично налаштований, що через чотири роки наш альянс стане ще міцнішим – і, можливо, тоді Україна також буде членом нашого кола", - додав лідер Фінляндії.

Політика Трампа щодо НАТО: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, ще до того, як Трамп вдруге став президентом США, уряди європейських країн висловлювали занепокоєння тим, що у разі повернення у Білий дім ві не тільки остаточно може зупинити допомогу Україні, а й свідомо розвалити НАТО.

Європейські дипломати радили європейським столицям "здійснити планування" і переглянути поточний оборонний потенціал у світлі загроз, які несе Трамп для трансатлантичного альянсу.

Також стало відомо, що у зв’язку з приходом до влади Трампа НАТО почало ділитися деякими своїми секретними даними з оборонними підприємствами та країнами Євросоюзу, щоб переконати промисловість наростити темпи виробництва озброєння.

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