Москва планує використовувати ресурси Білорусі у війні проти України. Росія має намір виробляти іранські безпілотники.
За даними Центру національного опору, Кремль вже перевів Російський оборонно-промисловий комплекс на посилену роботу. При цьому планується збільшення оборонного замовлення в наступному році, що збільшить навантаження на ОПК. Крім того, Москва планує виробляти дрони, на зразок тих, які купила у Ірану.
У свою чергу підпілля Білорусі повідомило, що російська сторона намагаються отримати контроль над ОПК країни, і саме це обговорював глава Міноборони РФ Сергій Шойгу під час візиту до Мінська.
"Можливість повноцінно використовувати білоруський ОПК може стати "розмінною монетою" під час переговорів диктаторів Путіна та Лукашенка в Мінську, які плануються на 19 грудня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що президент РФ Володимир Путін намагається тиснути на свого білоруського колегу Олександра Лукашенка, щоб втягнути його у війну з Україною.
"Зараз такий крок малоймовірний. Білоруська армія продовжує обслуговувати російські війська, які дислокуються в Білорусі. Не виключено, що Лукашенко буде готовий на поступки з контролю над ОПК країни під час переговорів з Путіним", - зазначено в заяві.
Роль Білорусі у війні проти України - що відомо
Мінськ дозволяє Москві використовувати свою територію для атак по українських містах. При цьому Росія намагається втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України.
Своєю чергою в Генштабі ЗСУ повідомили, що з середини жовтня на території Білорусі фіксується нарощування російських сил, що може свідчити про підготовку наступу.
Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що Москва готує ще 200 тисяч військових, і не виключає ще одну спробу захопити Київ. Водночас аналітики Інституту вивчення війни сумніваються в шансах росіян захопити Київ, навіть якщо вони нападуть з Білорусі.
17 грудня представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Мінськ не готовий до повноцінної участі в наземній операції проти України.