Однак зазначають, що наразі ймовірність проведення ворогом наступальної операції з території Білорусі залишається низькою.

У Генштабі Збройних сил України не виключають, що Білорусь проводить підготовку до участі у війні проти України.

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадного генерала Олексія Громова, крім того, що на території Білорусі з середини жовтня триває нарощування російської військової присутності, керівництвом Білорусі робляться кроки, які можуть свідчити про підготовку до участі у агресії проти України.

Громов повідомив, що прикордонний державний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в’їзд та перебування громадян у прикордонній смузі в районах Гомельської області, що межують із Київською та Чернігівською областями України. Крім цього, у прикордонних з Україною районах Брестської області минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони.

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"В той час палата представників Білорусі схвалила законопроект про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено, що такі дії режиму Лукашенка є одним із кроків у межах підготовки до участі у війні проти України", - сказав він.

Щодо оперативної ситуації, то, за словами Громова, наразі у межах розгортання регіонального угруповання Союзної держави проводиться підготовка російських військових з залученням в якості інструкторів військовослужбовців Збройних сил Білорусі. Також триває переміщення на територію Білорусі озброєння та військової техніки для комплектування підрозділів російських окупантів. Зокрема, минулого тижня ворог перекинув на два полігони по одному батальйонному комплекту танків, а цього – на аеродром у Мачулищах три літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

"Це свідчить про нарощування можливості російського агресора наносити авіаційні удари по території України", - зазначив він.

При цьому Громов наголосив, що на даний час на території Білорусі відсутні необхідні компоненти повітряного угруповання, які можуть забезпечити діяльність та авіаційну підтримку військ у ході проведення противником наступальної операції.

"З урахуванням і інших наявних даних можна зазначити, що на даний час ймовірність проведення ворогом наступальної операції з території Республіки Білорусь залишається низькою", - сказав Громов.

Можливе вторгнення з боку Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається незмінною та повністю контрольованою.

За дорученням узурпатора Лукашенка у Білорусі почали перевіряти бойову готовність військ. Білоруські військові розгортають техніку та перевіряють її потужності, тривають армійські збори.

В ОПУ не вірять, що Лукашенко наважиться вступити у війну. Олексій Арестович охарактеризував дії білоруського диктатора як метод залякування.