На польській території розпочали пошукову операцію.

Повномасштабна війна в Україні триває, і в Польщу з нашої країни залітав "невпізнаний повітряний об'єкт" під час масованого російського комбінованого удару, здійсненого в понеділок, 26 серпня.

У польський повітряний простір, імовірно, потрапив безпілотник, і його не скомандували збити через погодні умови, приводить кореспондент "Укрінформу" відомості Операційного командувача Збройних сил Польщі Мацея Кліша, які той розкрив під час конференції. "Судячи з характеристик, об'єкт не є ані гіперзвуковою, ані балістичною чи керованою ракетою", - зазначив він.

Кліш додав, що "невпізнаний об'єкт" залетів у Польщу біля міста Червоноград Львівської області о 07:43 за Києвом та зник на польській території приблизно за 25 кілометрів. "У звʼязку з погодними умовами, я не зміг дати команду на його збиття через неможливість дотримання процедур, тобто так званого візуального підтвердження знищення обʼєкта", - пояснив Кліш.

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За його словами, потім "об'єкт" з радарів зник, і його візуально не підтвердила польська та союзницька авіація, пошуки продовжуються. Розпочато пошукову операцію місько-сільській гміні Тишівці, яка знаходиться у східній частині Польщі, на території Томашівського повіту Люблінського воєводства.

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Президент Володимир Зеленський сказав, що РФ 26 серпня завдала по українській землі один з наймасованіших ударів - супротивник застосував близько 100 дронів типу "Шахед" та більше, аніж 100 різних ракет.

Під ударом ворога опинилися 15 українських регіонів. Супротивники цілилися в енергетичні об'єкти. Зокрема, у Київській та Львівській областях унаслідок удару є проблеми з електропостачанням. Очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що Київ готує відповідь росіянам на масований удар.

Варто зазначити, що раніше - 24 березня, під час російського удару по нашій землі одна з крилатих ракет держави-агресора залетіла в Польщу.

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