У Кремлі відхилили мирну пропозицію Індії

У Путіна заявляють, що їм потрібне комплексне рішення, а пропозиція Індії такою не є.

Росія не згодна на замороження своєї війни проти України, оскільки хоче укладення відразу повноцінного мирного договору. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам.

Так, Пєсков прокоментував мирні пропозиції, які раніше Індія передала українській владі. Він зазначив, що Росія вдячна за будь-які мирні ініціативи, однак індійський план не підходить, оскільки він є "сегментарним".

"Ми неодноразово говорили, що якісь фрагментарні рішення, фрагментарні домовленості не дозволять нам досягти комплексного врегулювання. Воно має бути комплексним. Якась тимчасова зупинка, замороження ситуації теж не допоможе. Нам потрібне рішення для майбутніх поколінь, гарантоване, захищене від зривів", – заявив речник Путіна.

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Мирні ініціативи Індії: що відомо

Як писав УНІАН, раніше стало відомо, що Індія запропонувала Києву свій план припинення вогню, який передбачає відмову від ударів по енергетиці та інфраструктурі, безперебійні поставки зерна та енергоносіїв через чорноморські порти, а також припинення атак на комерційні судна.

За словами експертів, активність Індії у пошуках мирного вирішення для України пов’язана з тим, що Нью-Делі дедалі більше страждає від наслідків війни в Україні. Зокрема, Індія ризикує потрапити під західні санкції через закупівлю російської нафти. Також Індія чутлива до перебоїв із постачанням продовольства з регіону Чорного моря.

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