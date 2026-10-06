Індія перейшла до активних дій у переговорах щодо війни в Україні, – Bloomberg

Нью-Делі веде переговори як з Україною, так і з Росією.

Індія починає відігравати більш активну та безпосередню роль у зусиллях щодо припинення війни між Росією та Україною, взаємодіючи з обома сторонами з таких питань, як судноплавство та зниження інтенсивності бойових дій. Як заявив міністр закордонних справ країни Субраманьям Джайшанкар, в останні місяці Індія стала "дещо більш залученою, вийшовши за межі простого заклику до миру", пише Bloomberg.

Видання зазначає, що ці слова вказують на перехід Нью-Делі до більш активної позиції після кількох років обережного підходу до війни, частково зумовленого давніми зв’язками з Росією.

"Ми ведемо переговори з цього питання як із Росією, так і з Україною. Ми намагаємося допомогти, починаючи з проблеми безпеки судноплавства в Чорному морі", – сказав чиновник, додавши, що під час переговорів також обговорювалися постачання енергоносіїв та "можливості відмови від взаємних ударів".

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Переговори з Росією та Україною розпочалися після того, як у результаті атак у липні загинули та постраждали індійські моряки, що спонукало Нью-Делі порушити це питання перед Москвою та Києвом.

За словами Джайшанкара, сфера контактів розширилася: від питань безпеки мореплавання перейшли до обговорення можливостей сприяння експорту зерна через Чорне море, а згодом до порядку денного були включені й постачання енергоносіїв. Хоча Індія підтримує зв’язки з обома сторонами, міністр застеріг, що впевненості в досягненні угоди поки що немає.

Індія закликає до припинення бойових дій, однак утримується від критики Кремля і не бере участі в голосуванні в ООН щодо резолюцій, що засуджують війну.

Переговори про закінчення війни

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сібіга визнав зростаючу роль Індії у спробах домогтися перемир’я. Він повідомив, що Індія входить до числа чотирьох країн, які висунули пропозиції щодо припинення війни; і пропозиція Нью-Делі була "найбільш всеосяжною".

Водночас у Кремлі заявили, що Росія вважає удари по Україні єдиним способом досягнення своїх інтересів і не збирається зупинятися, доки не захопить весь Донбас.

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