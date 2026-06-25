Експерти США прогнозують політичний крах Путіна у разі вогневої ізоляції Криму

Москва витрачає до 50% державного бюджету на військові потреби, втрачаючи щомісяця до 35 тисяч солдатів, що підриває стабільність держави.

Поточний режим російського диктатора Володимира Путіна може не пережити вогневого та логістичного падіння тимчасово окупованого Криму. Таке переконання висловили відомі американські експерти з питань національної безпеки та військової розвідки Марк Тот і полковник у відставці Джонатан Світ у колонці для The Hill.

Аналізуючи підсумки заколоту Євгена Пригожина трирічної давнини, автори зазначають, що колишній керівник ПВК "Вагнер" ще тоді усвідомив головну істину, яку досі ігнорує Кремль: Російська Федерація неспроможна перемогти Україну у звичайній конвенційній війні.

На момент повстання Пригожина втрати РФ становили понад 223 тисячі вбитими та пораненими, а станом на червень 2026 року ця цифра зросла більш ніж у шість разів, наближаючись до позначки у 1,4 мільйона осіб.

Відео дня

Тот і Світ наголошують, що Москва витрачає до 50% державного бюджету на військові потреби, втрачаючи щомісяця до 35 тисяч солдатів, що підриває стабільність держави. Навіть ключові кремлівські пропагандисти, як-от Володимир Соловйов, відкрито висловлюють занепокоєння через брак фінансування для будівництва захисних споруд навколо стратегічних мостів.

На думку американських аналітиків, ситуація для окупаційних військ на півострові стрімко погіршується завдяки методичній багатодоменній кампанії, яку Сили оборони України розбудовували з перших місяців повномасштабного вторгнення.

Почавши у 2022 році з успішного ураження порту Бердянськ та затоплення флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва", Київ змусив командування РФ евакуювати штаб-квартиру з Севастополя до Новоросійська.

Наступні точкові удари безпілотниками та ракетами Storm Shadow і SCALP по авіабазі Саки, а також перша успішна спецоперація з підриву автомобільних та залізничних прольотів Керченського мосту заклали основу для повної ізоляції Криму.

Протягом 2023–2024 років Україна лише нарощувала інтенсивність атак, виводячи з ладу ворожі підводні човни, десантні кораблі та вузли командування за допомогою американських систем ATACMS.

Марк Тот та Джонатан Світ констатують, що у 2025 та 2026 роках українська стратегія принесла чіткі результати: під постійним вогневим контролем ЗСУ опинилися системи протиповітряної оборони, нафтобази та об'єкти енергетичної інфраструктури по всьому півострову.

Ситуація дійшла до критичної межі, коли через регулярні нальоти половина Криму залишилася без електропостачання, а окупаційна влада була змушена повністю заборонити продаж бензину цивільному населенню, запровадивши жорстке нормування пального. Сухопутний коридор через окуповані території півдня також фактично заблокований для безпечного використання через постійну роботу українських безпілотників.

Експерти повністю погоджуються з позицією колишнього командувача Сухопутних сил США в Європі генерала Бена Ходжеса, який називає Крим вирішальним полем битви у цій війні. Вони підкреслюють, що для стратегічної перемоги Україні навіть немає потреби негайно повертати півострів фізично – достатньо зробити його непридатним для подальшого військового використання Росією. Цей процес завершиться остаточним руйнуванням Керченського мосту вартістю 4 мільярди доларів.

Зважаючи на колосальне символічне та військове значення півострова для Кремля, Марк Тот та Джонатан Світ висловлюють серйозний сумнів у тому, що Володимир Путін зможе зберегти свою владу та вижити політично після повної втрати контролю над Кримом.

Ситуація на фронті - останні новини

Зазначимо, очільник Кремля Володимир Путін вивчає можливість впровадження радикальних кроків, включно з проведенням нової хвилі мобілізації, задля забезпечення спроможності вести бойові дії проти України ще впродовж кількох років. За інформацією російського опозиційного видання "Верстка", яка посилається на дані представника однієї з європейських розвідок, російський диктатор категорично не налаштований на завершення військового конфлікту і наразі розраховує продовжувати війну щонайменше два-три роки.

Напередодні Путін категорично відкинув можливість дипломатичного врегулювання і відповів відмовою на нещодавні мирні ініціативи президента України Володимира Зеленського, які раніше були офіційно схвалені Вашингтоном. Відповідну заяву зробив заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін під час виступу на панелі YES Dinner Discussion, що відбулася напередодні Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2026).

Вас також можуть зацікавити новини: