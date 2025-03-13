Вимоги Росії схожі на умови, раніше надані США, кажуть джерела.

Росія представила США список вимог для укладення угоди щодо припинення війни проти України та перезавантаження відносин із Вашингтоном, пише Reuters із посиланням на власні джерела.

За даними джерел видання, російські та американські чиновники обговорювали ці умови під час особистих і віртуальних бесід протягом останніх трьох тижнів.

При цьому джерела назвали умови Кремля "широкими і схожими на вимоги, які він раніше висував Україні, США і НАТО", пише Reuters.

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Раніше ці умови включали відмову України від членства в НАТО, угоду про нерозміщення іноземних військ на території України і міжнародне визнання заяви президента Володимира Путіна про те, що Крим і чотири українські області належать Росії.

Президент США Дональд Трамп наразі чекає від Путіна відповіді на запитання, чи погодиться він на 30-денне перемир'я, яке, як заявив у вівторок президент України Володимир Зеленський, він прийме як перший крок до мирних переговорів.

Прихильність Путіна потенційній угоді про припинення вогню поки що незрозуміла, і деталі ще належить уточнити. Водночас деякі американські чиновники, законодавці та експерти побоюються, що Путін скористається перемир'ям, щоб посилити, на їхню думку, спробу розділити США, Україну та Європу і підірвати будь-які переговори.

Мир в Україні - що ви могли пропустити

11 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч представників США та України. За її підсумками повідомлялося, що Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню тривалістю 30 днів. Однак спочатку на припинення вогню має погодитися Росія.

При цьому в Білому домі ухилилися від відповіді на запитання про те, чи є у США механізми для того, щоб утримати Росію від порушення запропонованого Вашингтоном режиму припинення вогню.

Тим часом, одна з європейських розвідок отримала важливий документ РФ, у якому наголошується, що "мирне врегулювання кризи в Україні не може відбутися раніше 2026 року". Цей документ також відкидає будь-який план із введення миротворчого контингенту в Україні.

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