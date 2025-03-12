Початкові пропозиції спеціального представника Трампа по Україні Кіта Келлога щодо мирної угоди документом відкидаються.

Одна з європейських розвідок ознайомилася з документом, який було складено впливовим російським аналітичним центром, тісно повʼязаним з ФСБ. У ньому сказано, що Росія повинна працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України, провокуючи напруженість у відносинах між адміністрацією Дональда Трампа та іншими країнами.

Крім того, Москва має просуваючи свої зусилля з демонтажу української держави. Про це повідомляє The Washington Post. Видання зазначає, що у вищезгаданому документі також відкидаються попередні плани президента Трампа щодо укладення мирної угоди протягом 100 днів. Водночас наголошується, що "мирне врегулювання кризи в Україні не може відбутися раніше 2026 року".

Цей документ також відкидає будь-який план щодо введення миротворчого контингенту в Україні. У Москві наполягають на "визнанні суверенітету Росії над захопленими нею українськими територіями". До того ж, у документі закликають "до подальшого дроблення шляхом створення буферної зони на північному сході України на кордоні з такими російськими областями, як Брянська і Бєлгородська, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму, який Росія незаконно анексувала в 2014 році". Остання вплине на Одеську область, пишуть журналісти.

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Також у документі пропонуються різні способи для посилення переговорної позиції РФ: згадується можливість пропозиції надання доступу до російських корисних копалин для США. Примітно, що йдеться в тому числі про ресурси, які знаходяться на окупованих територіях в Україні.

"У документі пропонується, щоб Росія погодилася не розміщувати свої балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі, на кордоні з Європейським Союзом, а в обмін на це Сполучені Штати погодилися б не розміщувати нові ракетні системи на континенті. Також пропонується, щоб Росія припинила постачання зброї країнам, які вважаються "недружніми" до Сполучених Штатів, а в обмін на це Сполучені Штати припинили б озброювати Україну – але додається, що припинення поставок російської зброї союзникам Москви було б "важко реалізувати"", – йдеться в матеріалі.

Початкові пропозиції спеціального представника Трампа по Україні Кіта Келлога щодо мирної угоди документом відкидаються.

У документі також сказано, що без офіційного визнання російського суверенітету над захопленими територіями України "досить імовірно", що збройний конфлікт відновиться в середньостроковій перспективі, "наприклад, після наступної зміни адміністрації в США".

Будь-які потенційні поступки з боку України, такі як відмова від членства в НАТО і проведення виборів, в яких будуть допущені проросійські партії, відкидаються як недостатньо далекосяжні. Вимагається "повний демонтаж" української влади.

Присутність будь-якого миротворчого контингенту в Україні також відкидається як "абсолютно непотрібна". Плани США продовжувати озброювати Україну після будь-якої мирної угоди в документі називають "абсолютно неприйнятними". Те ж стосується і збереження чисельності української армії на рівні в 1 мільйон осіб.

"У документі також відкидаються спроби залучити Росію до мирної угоди, запропонувавши частково зняти санкції", – додають автори.

Відомо, що документ підготували за тиждень до зустрічі РФ і США в Саудівській Аравії, яка відбулася 18 лютого. Російський академік, близький до високопоставлених дипломатів РФ, сказав, що основна спрямованість рекомендацій відображає широкий консенсус у Москві. При цьому він додав, що ніколи не ясно, якою мірою керівництво Кремля реагує на документи, що готуються для нього.

Мир в Україні: важливі новини

11 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч представників США і України. За її підсумками повідомлялося, що Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню тривалістю 30 днів. Проте спочатку на припинення вогню має погодитися Росія.

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що припинення вогню в Україні можна досягти протягом кількох днів. Він висловив сподівання, що РФ погодиться на цей крок.

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