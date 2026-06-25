У РФ набирають силу підпільники, не пов'язані з Україною, – представник руху

Повстанці іноді координуються із Силами оборони, але загалом діють самостійно.

У Росії набирає силу підпільний антипутінський рух "Чорна іскра", учасники якого заявляють про диверсії проти військової та енергетичної інфраструктури країни. Про це в інтерв’ю "24 каналу" розповів колишній віцепрезидент російського "Газпромбанку" та в минулому багаторічний керівник прес-служби "Газпрому" Ігор Волобуєв, який нині служить у ЗСУ.

За його словами, організація почала діяти ще влітку минулого року, однак довгий час залишалася непомітною для громадськості. Як пояснює військовий, учасники руху виступили з ініціативою мати публічного представника для комунікації із зовнішнім світом. І Волобуєв став таким публічним представником цього руху.

Військовий характеризує "Чорну іскру" як таку, що складається переважно з вихідців із російського середнього класу, які поступово радикалізувалися через політичну ситуацію в країні.

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"Не можна казати, знаєте, що це прямо вся Росія… Путін сам наступив на ці граблі – на "Чорну іскру". Якби він не вчепився зубами у владу і не тримав її кривавими методами 26 років, то просто мав би зараз політичну партію і просто був в політичному процесі. Людей змусили взятися за зброю та радикалізуватися", - переконаний Волобуєв.

На його думку, процес зайшов настільки далеко, що його вже неможливо зупинити.

"Уже почалися незворотні процеси. "Чорна іскра" – це незворотний процес зараз в Росії. Я б назвав його, знаєте, плацдармом для збройного бунту одразу в декількох місцях, з повним захопленням адміністративних будівель та поліції", - пояснює емісар організації.

За словами Волобуєва, в останні півтора місяця інтерес росіян до організації істотно зріс.

"У них є електронна пошта, і люди пропонують різні варіанти співпраці. На цьому етапі вже можна казати, що розголос про організацію дуже допомагає масштабувати її можливості", - заявив він.

Волобуєв також стверджує, що "Чорна іскра" вже реалізувала низку диверсій. Зокрема, він заявив про систематичне виведення з ладу залізничних локомотивів, підриви магістральних газопроводів у Ленінградській та Псковській областях, а також про ураження малого артилерійського корабля класу "Буян" у Каспійському морі.

Крім того, представник руху стверджує, що його учасники причетні до удару по нафтобазі в Ростовській області 18 червня. За його словами, "Чорна іскра" діє самостійно, хоча іноді взаємодіє із Силами оборони України. "Україна до його створення та діяльності не має жодного стосунку", – підкреслив він.

Окремо співрозмовник розповів про склад організації. За його словами, основу руху становлять етнічні росіяни, які народилися та проживають у Росії. Водночас серед прихильників є й молоді люди українського походження, які виросли в Росії, але зберігають зв’язок зі своїм українським корінням.

За словами представника руху, частина таких людей сприймає Україну як символ свободи та прагне дистанціюватися від сучасної російської політики. Саме це, як стверджує Волобуєв, є одним із мотивів їхньої підтримки діяльності "Чорної іскри".

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