Паніка на російських АЗС: ціна бензину в РФ б'є рекорд за останні 20 років, - Bloomberg

Причиною для стрибка стали масштабні пошкодження НПЗ внаслідок атак українських безпілотників.

Роздрібні ціни на бензин у Росії за тиждень зросли на 3%, що стало найбільшим тижневим стрибком щонайменше за два десятиліття. Уражені українськими дронами нафтопереробні заводи стали новим фактором інфляційного ризику, пише Bloomberg.

За даними Федеральної служби статистики, середні ціни бензину в Росії з 16 по 22 червня зросли на 3% – до 71,20 рубля (0,95 дол.) за літр.

Зазначається, що причиною для стрибка стали масштабні пошкодження нафтопереробних заводів внаслідок атак українських безпілотників. Серед уражених об'єктів завод "Газпромнефть" в Москві. Це спровокувало панічні закупівлі палива, черги на АЗС та дефіцит у низці регіонів. Це змусило владу ввести обмеження на продаж бензину та закликати мешканців утриматися від накопичення палива в каністрах.

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Згідно з даними статистичної служби, темпи зростання цін на дизельне паливо прискорилися до 2,7% з 0,8% тижнем раніше.

"Кампанія України з використанням дронів проти російської енергетичної інфраструктури стає для Москви дедалі більш тривалою макроекономічною проблемою", - зазначив старший економіст Capital Economics Ліам Піч.

За даними Росстату, виробництво нафтопродуктів у травні впало на 13,5% після зниження на 9,1% у квітні. Це найглибший спад щонайменше з 2015 року. Виробництво нафтопродуктів лише в першій половині місяця впало на 15% порівняно з минулим роком та на 9% порівняно з попереднім місяцем.

Зараз близько 75% регіонів Росії запровадили різні форми нормування або зіштовхнулися з перебоями в постачанні пального. Обмеження для водіїв ввели Брянська, Курська, Липецька, Самарська та Тюменська області.

Віцепрем'єр Олександр Новак доповів російському диктатору Володимиру Путіну про заходи з нарощування постачання на пік літнього сезону. Серед можливих рішень Росія розглядає повну заборону експорту дизельного палива та запровадження стимулів для його імпорту, зокрема податкових пільг.

За підрахунками Bloomberg, з початку 2026 року українські дрони здійснили щонайменше 47 атак на російські НПЗ, порівняно з 82 атаками за весь 2025 рік.

Дефіцит бензину в Росії - останні новини

Хвиля ударів українських безпілотників, які від початку року щонайменше 40 разів уражали російські нафтопереробні заводи, сформувала ризик дефіциту бензину в Москві.

24 червня повідомлялося, що в автомагазинах Москви закінчилися каністри для бензину, попри всі заклики не наливати паливо у додаткову тару. Ємності скуповують спекулянти і перепродують задорого. За останні тижні ціни на каністри зросли на 20-40%.

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