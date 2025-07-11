Основний інтерес Трампа полягає в тому, щоби зупинити загибель людей та руйнування, які стаються щодня, каже Теммі Брюс.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки засудили посилення повітряних атак з боку Росії по українських містах. Відповідну заяву зробила речниця американського зовнішньополітичного відомства Теммі Брюс під час брифінгу.

"Президент (Дональд Трамп, – ред.) чітко заявив, що російські атаки, що посилюються, огидні. Я можу також сказати вам, що ми рішуче засуджуємо ескалацію атак РФ по Україні та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам загиблих", – сказала вона.

Брюс наголосила, що останніми тижнями надходять дані про те, що "Росія встановлює нові рекорди масштабів своїх повітряних атак". Вона додала, що ключовий інтерес Трампа полягає в тому, щоби зупинити загибель людей та руйнування, які стаються кожен день.

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"Він зробить усе можливе, щоби покласти край цій війні та будь-якій іншій війні, яку він матиме шанс завершити. Ми продовжимо працювати над цим. Ми розуміємо, що ці речі потребують часу й терпіння, але, очевидно, ми також розчаровані тим, що не досягнуто більшого прогресу", – констатувала Теммі Брюс.

Війна в Україні і США: важливі новини

За даними Reuters, президент США Дональд Трамп вперше за час перебування на посаді після повторного обрання планує скористатися президентськими повноваження для постачання озброєння Україні. Раніше зброю в рамках програми PDA активно надавала Києву адміністрація Джо Байдена.

Крім того, представники США вперше долучилися до зустрічі "Коаліції охочих", Вашингтон на засіданні представляли генерал Кіт Келлог, сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь.

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