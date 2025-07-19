Палата представників США схвалила продовження військової допомоги Україні

Відтак, законопроєкт відправляється на розгляд Сенату, а у разі схвалення - на підпис у Білий дім.

Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні. Про це повідомив член Палати Дон Бейкон у соціальній мережі X.

За його словами, 353 конгресмени проголосували за, водночас 76 — проти. Двопартійна підтримка дозволить просунути законопроєкт про допомогу Україні HR4016 до Сенату.

Вже у Сенаті текст законопроєкту може бути змінений, ухвалений без змін або відхилений. У разі ухвалення Сенатом, документ направлять на підпис президенту США.

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Військова допомога США для України

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп різко змінив риторику щодо Росії та оголосив про пакет військової допомоги Україні. За його словами, ракети до систем протиповітряної допомоги Patriot вже на шляху до України.

Також Трамп розповів, що після своїх гучних заяв щодо нової допомоги Україні він ще не розмовляв з російським президентом Володимиром Путіним. Він додав, що Путіну варто погодитися на угоду про припинення вогню до того, як наберуть чинності нові санкції США. Також Трамп вважає, що Україні не варто нападати на Москву.

Змінюються настрої і на Капітолійському пагорбі. Менш ніж два роки тому республіканці з Палати представників були невдоволені ідеєю продовження допомоги Україні, але зараз чимало з них поспішають змінити свою позицію, тим самим наслідуючи президента США Дональда Трампа.

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