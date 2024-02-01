Греція, Угорщина та Іспанія э найбільш лояльними до громадян РФ державами Європи, якщо оцінювати за кількістю виданих віз. Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.
Зазначається, що найбільше запитів від росіян щодо оформлення бізнес-віз – 70% запитів - надходить саме до країн Євросоюзу. Але, якщо рахувати кожну країну окремо, то безумовним лідером є Китай. Вже потім йдуть запити про отримання французької та італійської віз.
Загалом, за даними агентства ділового туризму "Російський аероклуб", десятка країн, чиї візи є найбажанішими серед росіян, виглядає наступним чином:
- Китай
- Франція
- Італія
- Індія
- Ірландія
- Австрія
- Швейцарія
- Гвінея
- Іспанія
- Угорщина
Якщо ж рахувати не візові запити, а саме видані візи, то після Китаю тут лідирують Греція, Угорщина та Іспанія. І якщо Греція та Угорщина видають переважно одноразові візи на весь термін передбачуваної поїздки, то Іспанія зазвичай видає російським бізнесменам багаторазові візи з тривалим терміном дії.
Зазначається, що ці три країни загалом дуже лояльні у процедурах оформлення віз росіянам. Вони охоче приймають візові заявки, строк розгляду заявок становить від 15 до 45 робочих днів, а вартість візи – усього близько 100 євро.
Ставлення до українців в Європі: останні новини
Як писав УНІАН, в країнах Європи знижується лояльність до українських біженців. Так, в Німеччині планують скоротити соціальні витрати, зокрема і на біженців з України. Таким чином їх хочуть стимулювати до пошуку роботи.
А в Нідерландах місцеві політики пішли значно далі. Вони пропонують відправити українських біженців у "безпечні" західні регіони України.