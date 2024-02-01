Росіяни досі постійно просяться в Європу, але лояльних країн залишилося не так багато.

Греція, Угорщина та Іспанія э найбільш лояльними до громадян РФ державами Європи, якщо оцінювати за кількістю виданих віз. Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Зазначається, що найбільше запитів від росіян щодо оформлення бізнес-віз – 70% запитів - надходить саме до країн Євросоюзу. Але, якщо рахувати кожну країну окремо, то безумовним лідером є Китай. Вже потім йдуть запити про отримання французької та італійської віз.

Загалом, за даними агентства ділового туризму "Російський аероклуб", десятка країн, чиї візи є найбажанішими серед росіян, виглядає наступним чином:

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Китай

Франція

Італія

Індія

Ірландія

Австрія

Швейцарія

Гвінея

Іспанія

Угорщина

Якщо ж рахувати не візові запити, а саме видані візи, то після Китаю тут лідирують Греція, Угорщина та Іспанія. І якщо Греція та Угорщина видають переважно одноразові візи на весь термін передбачуваної поїздки, то Іспанія зазвичай видає російським бізнесменам багаторазові візи з тривалим терміном дії.

Зазначається, що ці три країни загалом дуже лояльні у процедурах оформлення віз росіянам. Вони охоче приймають візові заявки, строк розгляду заявок становить від 15 до 45 робочих днів, а вартість візи – усього близько 100 євро.

Ставлення до українців в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, в країнах Європи знижується лояльність до українських біженців. Так, в Німеччині планують скоротити соціальні витрати, зокрема і на біженців з України. Таким чином їх хочуть стимулювати до пошуку роботи.

А в Нідерландах місцеві політики пішли значно далі. Вони пропонують відправити українських біженців у "безпечні" західні регіони України.

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