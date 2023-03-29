Цифровізація візової процедури спростить подачу заяви для туристів на отримання шенгенської візи і знизить ризики безпеки.

Посли країн-членів ЄС погодили переговорний мандат Ради Євросоюзу щодо пропозиції про цифровізацію процедури отримання шенгенських віз. Пропозиція вводить можливість подання заяви на отримання візи онлайн і замінює поточну візову наклейку в паспорті на цифрову візу.

Як повідомляє прес-служба Ради Європейського Союзу, ідея спрямована на підвищення ефективності процедури подання заяви на отримання візи та підвищення безпеки в Шенгенській зоні.

На основі переговорного мандата, узгодженого сьогодні, голова Євроради почне переговори з Європейським парламентом для узгодження остаточного формулювання. На сьогодні в Раді ЄС головує Швеція.

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"Цифрова шенгенська віза спростить подачу заяви для законних мандрівників, і водночас допоможе зробити Шенгенську зону безпечнішою. Онлайн-заявки зменшать кількість поїздок до консульства для мандрівників та спростять процес для національних адміністрацій. Водночас, цифрова віза покладе край ризику фальсифікації та крадіжки візової наклейки", - заявила міністр міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Як видаватимуться цифрові шенгенські візи

В рамках нових правил планується створити єдиний веб-сайт, через який будуть подаватися всі заяви на отримання шенгенських віз. Платформа направлятиме подані заяви у відповідні національні візові системи.

На цьому веб-сайті заявники на отримання візи зможуть ввести всі відповідні дані, завантажити електронні копії своїх проїзних і підтверджуючих документів та сплатити візові збори. Вони також будуть повідомлені про рішення щодо видачі візи або відмову в ній.

При цьому, особиста присутність у консульстві буде необхідна тільки тим людям, хто подає документи вперше, або чиї біометричні дані застаріли, або особам із новим проїзним документом.

Коли людина має намір відвідати кілька країн Шенгенської зони, платформа автоматично визначить, яка з них відповідає за розгляд заявки, виходячи з тривалості перебування. Однак заявник також зможе вказати, чи повинна заявка бути оброблена конкретною державою-членом відповідно до мети поїздки.

Згідно з запропонованими новими правилами, візи видаватимуться в цифровому форматі у вигляді двовимірного штрих-коду з криптографічним підписом. Це зменшить ризики безпеки, пов'язані з підробленими та викраденими візовими наклейками.

Шенгенські візи - що було раніше

Нещодавні виклики в області міграції та безпеки істотно змінили контекст візової політики Євросоюзу, відзначили в прес-службі Ради ЄС. Крім того, пандемія COVID-19 значно сповільнила візові операції та створила потребу в додаткових цифрових процедурах.

Водночас технологічні розробки надають нові функції безпеки та можливості зробити процедури більш плавними та ефективними як для заявників на візу, так і для національних органів влади.

У цьому контексті 27 квітня 2022 року Єврокомісія представила законодавчу пропозицію, спрямовану на цифровізацію візової процедури.

Безвізовий режим для українців

Відзначимо, що з 11 червня 2017 року для українців, що володіють біометричними закордонними паспортами, діє безвізовий режим для короткострокових поїздок до 30 країн Євросоюзу і Шенгенської зони. Він дозволяє перебувати й вільно переміщатися Європою не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

У 2018 році Рада Європи погодила створення європейської системи інформації про подорожі та авторизації (ETIAS). Головне її завдання - підвищити внутрішню безпеку країн ЄС і запобігти нелегальній імміграції.

Що таке система ETIAS

Система передбачає необхідність попередньої реєстрації для туристів із країн, з якими діє безвізовий режим. ETIAS не є аналогом візи, оскільки анкета не передбачає підтвердження мети в'їзду або надання інших супровідних документів.

Коли систему запустять, українці з біометричними паспортами повинні будуть попередньо зареєструватися в новій системі, заповнивши онлайн-анкету. Така реєстрація в ETIAS коштуватиме 7 євро і діятиме три роки, протягом яких повторна реєстрація для поїздок не потрібна.

Передбачалося, що система ETIAS повинна була бути запущена вже до 2021 року, але старт роботи вже кілька разів відкладався. У лютому 2023 року Євросоюз прийняв рішення відкласти на 2024 рік дату запуску системи інформування ETIAS, яка мала запрацювати наприкінці 2023 року.

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