Парламентарій GroenLinks / PvdA Джуліан Бушофф назвав пропозиції BBB "новими та тривожними".

Нідерландська партія BBB запропонувала відправити українських біженців назад до тих частин своєї країни, які в даний час не постраждали від війни.

"Ми не можемо розмістити всіх", - заявила, як повідомляється, депутат BBB Мона Кейзер під час дебатів у понеділок щодо урядового бюджету на роботу з біженцями. Минуло майже два роки відтоді, як Росія вторглася в Україну, А Нідерланди прийняли десятки тисяч українців, пише DutchNews.

Вона сказала, що захід країни їй здається "відносно стабільним".

Відео дня

"Чи можуть українці там безпечно розміститися?" - запитала Кейзер у міністра у справах біженців Еріка ван дер Бурга.

Депутат також поцікавилася, якою буде позиція тимчасового Кабінету Міністрів, якщо Київ попросить відправити назад громадян України, які можуть бути призвані на військову службу. За її словами, можливо, сотні тисяч військовозобов'язаних втекли за кордон, а деякі можуть опинитися в Нідерландах.

Парламентарій GroenLinks / PvdA Джуліан Бушофф назвав пропозиції BBB "новими та тривожними".

"Незрозуміло, що BBB розглядає можливість відправити людей назад у країну, що перебуває у стані війни", - сказав він.

Кейзер також запропонувала, щоб громадяни України, які знайшли роботу в Нідерландах, оплачували оренду і витрати на охорону здоров'я, хоча багато хто з них вже це роблять.

Українські біженці в Ніделандах - деталі

Українських біженців, які зараз перебувають у Нідерландах, попросили по можливості переселятися з притулків в орендоване житло. З відповідним закликом звернулося Міністерство юстиції цієї країни, повідомляється на сайті посольства України в Нідерландах.

Зазначається, що країна підтримуватиме переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Так, понад 100 тисяч переселенців вже знайшли притулок у Нідерландах. Багатьма з них займаються муніципалітети, підтримку яким надають численні неурядові організації та волонтери, а також і багато інших українців, які переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни.

Вас також можуть зацікавити новини: