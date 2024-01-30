Скорочення соціальних видатків заплановано бюджетом, який має затвердити парламент країни.

В Німеччині йдуть дискусії щодо затвердження бюджету на 2024 рік, зокрема щодо видатків. Так, парламент планує скоротити соціальні витрати. Передбачено поліпшення інтеграції на ринок праці біженців, особливо з України, через програму Jobturbo, щоб зменшити витрати на 500 мільйонів євро, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

До того ж центрам зайнятості хочуть дозволити припиняти допомогу безробітних максимум на два місяці, якщо вони неодноразово відмовляються від прийнятної роботи. Це має розвантажити бюджетні кошти на 150 мільйонів євро.

Зазначено, що загальні витрати бюджету передбачені на рівні 476,8 млрд євро. Найбільшою статтею видатків є соціальні витрати на 175,6 мільярдів євро, незважаючи на запланове скорочення.

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Водночас вказано, що війна в Україні залишається головним фактором невизначеності. Можливо, Німеччині знову доведеться суттєво збільшити допомогу Україні.

Законодавці Німеччини мають затвердити бюджет 2 лютого, як і закон про впровадження заходів жорсткої економії.

Українці за кордоном

Раніше УНІАН писав, що Нідерландська партія BBB запропонувала відправити українських біженців назад до тих частин своєї країни, які в даний час не постраждали від війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб європейська соцдопомога для біженців приходила в український бюджет.

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