Ліза Франчетті стала першою жінкою, яка обійняла посаду командувача Військово-морських операцій ВМС США і члена Об'єднаного комітету начальників штабів.

Сенат США затвердив адмірала Лізу Франчетті на посаді начальника військово-морських операцій, вона стала першою в історії США жінкою, яка обійняла цю посаду.

Як пише Defence Express, Франчетті стала також першою жінкою в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Франчетті в останні місяці виконувала обов'язки командувача ВМС, зберігаючи при цьому посаду заступника керівника.

Відео дня

Ліза Франчетті - що про неї відомо

Новій командувачці ВМС США 59 років, вона перебуває на службі з 1985 року. Будучи офіцером ВМС, Франчетті обіймала посаду директора зі стратегії, планів та політики Об'єднаного штабу, другого заступника начальника Військово-морських операцій з розвитку бойових дій та командувача шостим флотом США.

У квітні 2022 року Франчетті номінована на підвищення в адмірали і призначення заступником начальника Військово-морських операцій.

Вона стала другою жінкою, яка отримала звання чотиризіркового адмірала ВМС США.

Вас також можуть зацікавити новини: