Пентагон засекретив розробку нової ракети з рекордною дальністю польоту

Військові висловили зацікавленість у створенні модифікації класу "повітря-поверхня", а сама програма отримала офіційну назву Air Force Long Range Weapon (AFLRW)

Командування ВПС США готується провести закриту зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу, щоб представити вимоги до нової ракетної системи класу "повітря-повітря", мінімальна дальність польоту якої має становити не менше 1000 морських миль.

Як повідомляє аналітик видання The War Zone Джозеф Тревітік, такий радіус дії приблизно вдесятеро перевищує можливості найсучасніших модифікацій американських ракет середньої дальності AIM-120D-3 AMRAAM.

Нова зброя надвисокої дальності розробляється насамперед для нейтралізації критично важливих повітряних платформ супротивника, які діють під прикриттям глибокого тилу, зокрема літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління (AWACS/AEW&C), а також стратегічних паливозаправників.

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Окрім базового варіанта, військові висловили зацікавленість у створенні модифікації класу "повітря-поверхня", а сама програма отримала офіційну назву Air Force Long Range Weapon (AFLRW).

Організацією дводенного заходу для оборонних підрядників, що запланований на кінець серпня 2026 року на території авіабази Еглін у Флориді, займається Управління озброєння Центру управління життєвим циклом Повітряних сил (AFLCMC).

Проєкт AFLRW спрямований на інтеграцію наступного покоління засобів дистанційного ураження відповідно до глобальних стратегічних пріоритетів Пентагону. Нова система матиме модульну структуру та відкриту архітектуру, що дозволить залучити до виробництва кількох постачальників компонентів під керівництвом єдиного головного інтегратора.

Нові ракети мають забезпечити американським підрозділам здатність оперативно вражати пріоритетні повітряні, наземні та морські цілі на екстремальних відстанях у межах актуальних сценаріїв оборонного планування.

Стратегічні виклики та концепція мережецентричної війни

Спроба США отримати зброю з радіусом дії понад 1800 кілометрів відображає серйозне занепокоєння військового керівництва через розвиток аналогічних далекобійних систем у Китаю та розширення китайських зон обмеження та заборони доступу (A2/AD) в Тихоокеанському регіоні. Масштаби ймовірного театру воєнних дій, де відстань від бази Гуам до Тайваню перевищує 1500 миль, вимагають кардинального перегляду тактики ведення повітряного бою.

Поява ракет проєкту AFLRW дозволить американській тактичній авіації знищувати китайські літаючі радари на кшталт KJ-500 або інші цінні допоміжні літаки, не заходячи у зону ураження ворожих зенітно-ракетних комплексів. Це суттєво знизить ризики для пілотів на початкових етапах конфлікту та ліквідує перевагу противника в координації дій.

Що відомо про технічні характеристики

Враховуючи екстремальну відстань, ракета AFLRW фізично не зможе покладатися на бортові радари літака-носія для виявлення цілей. Комплекс буде повністю інтегрований у глибоко розгалужену "мережу знищення" (kill web), яка об’єднуватиме космічні сенсори, наземні вузли зв'язку та новітні розподілені супутникові угруповання для постійного індикатора рухомих цілей у повітрі (AMTI/GMTI).

Технічні параметри ракети залишаються засекреченими, проте експерти припускають, що для досягнення високої швидкості на таких дистанціях знадобиться багатоступенева або повітряно-балістична конструкція.

Очікується, що основними носіями цих масивних боєприпасів можуть стати не лише винищувачі, а й важкі малопомітні платформи, включаючи перспективний американський стратегічний бомбардувальник шостого покоління B-21 Raider, який у майбутньому планують використовувати як потужний повітряний арсенал для боротьби із загрозами на великих відстанях.

Пентагон - останні новини

Як повідомляє CNN, відколи Піт Гегсет очолив Пентагон, корпоративна культура відомства суттєво погіршилася. За цей час він провів масштабні кадрові чистки, звільнивши понад двадцять високопоставлених офіцерів.

Один із чиновників міністерства розповів виданню, що робочий процес став заручником постійного страху. За його словами, будь-яке рішення тепер приймається через призму того, чи не спричинить воно звільнення керівника. Така надмірна концентрація на наслідках кожного кроку стала вкрай нетиповим і виснажливим фактором планування.

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