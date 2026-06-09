В Пентагоні спостерігається 'масова параноя': CNN розповів, у чому проблеми

Особливо ця криза стала помітна протягом війни США проти Ірану, зазначило видання.

З моменту, як Піт Гегсет очолив Пентагон, він звільнив з роботи понад 20 старших офіцерів у структурі, а також значно погіршив культуру відомства. Про це пише CNN.

"Усе, що ми робили щодня, ми розраховували: "Чи збереже це боса на роботі, чи призведе до його звільнення? Кожен день, кожне рішення, яке ми приймали, було фактором планування… Дуже незвично, щоб це враховували так серйозно", – розповів виданню чиновник Пентагону.

Видання відзначає, що після приходу Гегсета у Пентагоні зʼявилося чітке розуміння – їм треба уникати привертання уваги керівництва, створюючи якомога менше шуму.

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Журналісти вважають показовим звільнення Ренді Джорджа з посади начальника штабу Сухопутних військ США. Джерела назвали це рішення "частиною невизначеної культурної війни, яку Гегсет хоче залишити собі у спадок".

Відзначається, що сам Гегсет не пояснив причини такого звільнення своїм колегам. На тлі цього джерела повідомили, що Гегсет любить ухвалювати ситуативні рішення, не порадившись з командирами. Це призводить до труднощів у плануванні військових операцій. Зокрема про майбутню війну в Ірані знала незначна кількість представників Пентагону, що значно ускладнило її ведення відразу після початку.

"В Пентагоні спостерігається брак чітких внутрішніх процесів, спричинених масовою параноєю. Все вирішується в кожному окремому випадку, тому що немає делегування повноважень – немає довіри. А якщо немає делегування чи довіри, політичні рішення не можуть бути прийняті", – поняснив виданню посадовець Пентагону на умовах анонімності.

Відзначається, що з початку війни в Ірані Гегсет робив ставку не на військове планування, а на те, щоб представити операцію, як "великий успіх", зокрема монтуючи відео операцій. Але коли проблеми стали очевидними – Гегсет зосередився на розслідування витоків інформації. Для цього він неодноразово допитував військових та намагався залякати їх.

Війна на Близькому Сході: важливі новини

Раніше видання CNN повідомляло, що переговори між США та Іраном зайшли у глухий кут. Відзначалося, що однією з причин цього є те, що Тегеран вимагає розморозити $24 млрд активів, заблокованих за кордоном.

На тлі цього, Іран відновив свої атаки по території Ізраїлю. Зокрема в ніч на 8 червня Тегеран випустив кілька залпів із близько 10 балістичних ракет у напрямку півночі Ізраїлю. Тель-Авів у відповідь також завдав серії ударів по Ірану, за що отримав хвилю критики від президента США Дональда Трампа.

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