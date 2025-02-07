Однією з причин є вступ нового президента Сполучених Штатів на посаду, вважають в уряді.

Угорщина та Словаччина блокують вступ України в Європейський Союз з політичних причина та у зв'язку з великими геополітичними змінами у світі.

Таку заяву зробила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

"Безумовно, це політика. Політика, пов'язана з тим, що не тільки Україна приєднується до Європейського Союзу. В цьому порядку денному ще 9 країн. Так само політика пов'язана з великими геополітичними змінами у світі у зв'язку зі вступом на посаду нового президента Сполучених Штатів".

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, у новорічному привітанні до українців президент Володимир Зеленський закликав угорську та словацьку владу не боятися України в Європі.

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У січні прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який постійно критикує Зеленського, заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО, а також матиме проблеми зі вступом до Євросоюзу.

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