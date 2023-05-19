Україна пропонувала Угорщині різні варіанти врегулювання конфлікту, але Будапешт продовжує блокувати євроінтеграцію.

Угорщина спекулює питанням своєї національної меншини і використовує його для блокування роботи України в НАТО.

Як розповіла голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко в інтерв'ю LIGA.net, протягом останніх років наша держава пропонувала Будапешту різні варіанти врегулювання конфлікту. Мова йде про різноманітні консультаційні механізми, переговорники, відтермінування положень закону про освіту, різні комісії для врахування занепокоєнь нацменшини.

"НАТО в принципі не є платформою для обговорення прав нацменшин. Але, на жаль, країна просто використовує принцип консенсусу для блокування нашої роботи в Альянсі", - зазначила Галібаренко.

Відео дня

Вона нагадала, що з 2017 року Угорщиною були заблоковані всі засідання комісії Україна-НАТО на рівні вище послів. Лише рік тому, після початку повномасштабного вторгнення РФ, вдалося скликати комісію Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ завдяки генсеку Єнсу Столтенбергу і об'єднанню всіх членів Альянсу крім однієї країни.

"Тепер ми націлилися на комісію Україна-НАТО у Вільнюсі за участі президента України. Угорщина вже висловлює свої протести та погрожує тим, що блокуватиме цей захід. Угорщина спекулює на наших проблемах", - розповіла Галібаренко.

Водночас вона зауважила, що "проблеми нацменшин" в Україні тією чи іншою мірою є й з іншими державами, зокрема Польщею, Словаччиною, Румунією. "Але вони виносять це за межі міжнародних організацій. І це зовсім не заважає цим країнам підтримувати нас. Як військовим шляхом, так і невійськовим", - сказала Галібаренко.

Говорячи про те, чи є реальними погрози Угорщини блокувати зближення України з НАТО, посол зазначила, що не може спрогнозувати дії угорської влади.

"Я не можу передбачити дії Угорщини до Вільнюса. До останнього буду сподіватися, що Угорщина зрозуміє: має бути на боці України в цій війні. Якщо вони цього не зрозуміють - ми будемо далі тиснути свою лінію", - сказала вона.

Угорщина блокує інтеграцію України в ЄС і НАТО

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року Угорщина повернулася до блокування участі України в рамках Комісії Україна-НАТО. Тож голові МЗС Дмитрові Кулебі довелося брати участь в офіційній зустрічі голів МЗС країн НАТО у форматі окремої зустрічі.

Тоді ж голова МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що уряд Віктора Орбана буде всіляко перешкоджати участі Києва у засіданнях Комітету НАТО-Україна до вирішення питання нацменшин.

У березні цього року Альянс скликав зустріч комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, проведення яких Угорщина успішно блокує останні шість років. Сіярто розкритикував це рішення заявивши, що воно нібито порушує єдність НАТО і процедуру одностайності. Він визнав, що Угорщина нічого не може зробити проти цього, тому візьме до відома рішення Єнса Столтенберга.

Вас також можуть зацікавити новини: