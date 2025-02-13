Він запевняє, що Трамп і Путін хочуть миру, а Брюссель "підтримує вбивства".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висміяв заяву групи країн Веймарської республіки про необхідність й надалі підтримувати Україну.

Угорський політик перепостив допис верховної представниці Європейського Союзу у закордонних справах Каї Каллас у мікроблозі X, назвавши спільну заяву "сумним свідченням поганого брюссельського лідерства". За його словами, Брюссель нібито "підтримує вбивства":

"В той час як президент Трамп і президент Путін ведуть переговори про мир, чиновники ЄС роблять нікчемні заяви. Не можна просити місце за столом переговорів. Його потрібно заслужити! Силою, хорошим лідерством і розумною дипломатією".

Заяви Трампа про війну

Як повідомляв УНІАН, вчора американський президент повідомив про телефонну розмову із кремлівським правителем Путіним. Трамп сказав, що вони домовилися дуже тісно працювати разом та відвідувати країни один одного. Після цього він подзвонив президенту України Володимиру Зеленському.

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Під час брифінгу Трамп заявив, що Україна має укласти мирну угоду, оскільки їй "не треба було вступати у цю війну", а також виступив проти її членства у НАТО.

Готовність зустрітися із Путіним та заяви Трампа про необхідність поступок з боку України викликали обурення у Європі. Міністри закордонних справ України, Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Великої Британії та ЄС підписали заяву, вимагаючи залучити до переговорів Європу.

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