Грем попередив Росію "не жартувати" з Трампом.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до Росії з попередженням "не жартувати" з президентом США Дональдом Трампом. Про це він написав у повідомленні в соцмережі Х, коментуючи допис-реакцію Трампа на ядерні погрози колишнього президента РФ Дмитра Медведєва.

"Моїм друзям у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не варто жартувати", - написав Грем.

Він підкреслив, що Росія "переоцінює свої сили".

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Заяви Трампа про Росію

Раніше Трамп наказав відправити два атомні підводні човни "у відповідні регіони" через висловлювання Медведєва. За його словами, він віддав наказ на випадок, якщо "нерозумні та підбурювальні висловлювання" Медведєва "виявляться не просто словами".

Днями президент США заявив, що дає Росії 10-12 днів на досягнення домовленості щодо припинення вогню в Україні - інакше США запровадять жорсткі торговельні мита і вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту.

Постпред США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Росія після закінчення терміну ультиматуму зіткнеться з "руйнівними наслідками".

"У Росії не залишиться друзів. У неї не буде торгових партнерів. І її здатність фінансувати війну закінчиться", - зазначив Вітакер.

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