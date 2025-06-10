Гугніна звинувачують у створенні криптовалютної схеми для фінансування російських структур та закупівлі заборонених американських технологій.

У США заарештували російського криптопідприємця Юрія Гугніна, який відмив $500 млн і допомагав Москві обходити санкції, пише Financial Times.

Федеральна прокуратура США висунула серйозні обвинувачення 38-річному підприємцю Гугніну, який, за даними слідства, використав криптовалютні платформи для обходу міжнародних санкцій і порушень експортного контролю на користь російських клієнтів. Сума відмитих коштів перевищує $500 мільйонів, а обсяг усіх транзакцій, пов’язаних із його компаніями Evita Pay та Evita Investments, сягає майже $2 мільярди.

Гугнін, який переїхав до США за візою для "осіб з видатними здібностями", організував схему через американську фінансову систему. Його компанії приймали криптовалюту від клієнтів, переважно з Росії, Китаю та ОАЕ, конвертували її в долари і здійснювали транзакції на покупку електроніки, творів мистецтва, обладнання для російського "Росатома" та навіть французьких яхт.

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Окремі епізоди звинувачення стосуються незаконного експорту американських серверів та підтримки гонконгських компаній, які вже перебувають під санкціями. За словами прокурорів, Гугнін мав зв’язки з представниками урядів Росії та Ірану, а також із співробітниками розвідки, що викликає серйозне занепокоєння з боку нацбезпеки США.

Йому висунуто 22 звинувачення, кожне з яких може тягнути до 30 років ув’язнення. Сторона захисту наразі не надала коментарів щодо справи.

Хто такий Юрій Гугнін

Юрій Гугнін — 38-річний підприємець у сфері криптовалют, засновник та керівник двох компаній — Evita Pay (Флорида) та Evita Investments (Делавер). Він переїхав до США у 2022 році за візою O‑1A, призначеною для осіб з надзвичайними здібностями.

США звинувачують його в організації масштабної схеми з відмивання грошей через американські банки та біржі, використовуючи криптовалюту Tether. Йому приписують допомогу російським клієнтам, включаючи "Росатом", у закупівлі заборонених до експорту американських технологій, таких як сервери.

Влада США вважає, що його криптопроєкт фактично функціонував як "таємний канал" для обігу брудних грошей та допомоги російським санкційним структурам.

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