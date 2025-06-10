Аналітики зазначили, що Москва висуває умови для відновлення діалогу зі США, пов'язуючи переговори про озброєння з поступками у війні.

Москва відмовляється від переговорів про контроль над озброєннями, щоб домогтися стратегічних поступок щодо України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль прагне добитися від США превентивних поступок у контексті війни в Україні, перш ніж погодитися на відновлення переговорів про стратегічну стабільність.

Аналітики ISW звертають увагу на заяви офіційних осіб РФ, зокрема прессекретаря диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, який прокоментував рішення Москви щодо мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності. За його словами, Росія зберігає "свободу дій", а раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков наголосив, що односторонній мораторій Росії наближається до "логічного завершення".

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Рябков також заявив, що США повинні "поважати фундаментальні інтереси Росії" для відновлення конструктивного діалогу. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров додав, що Москва готова до переговорів лише "на рівних умовах".

У ISW зазначають, що такі заяви свідчать про намір Кремля використовувати тему контролю над озброєннями як інструмент тиску на США з метою отримання вигідних поступок щодо українського питання.

США роблять низку кроків із поступок Росії щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, адміністрація Дональда Трампа грає на руку Кремлю у питаннях війни. США обмірковують призупинення військової допомоги Україні, чим створюють слабкіший захист і дозволяють РФ розширити свої позиції на полі бою.

Адміністрація Трампа висловлює готовність тиснути на Київ з вимогою територіальних поступок, зокрема, "заморозити" лінію фронту і погодитися на статус-кво, що фактично відходить від мети відновлення контролю над власними кордонами.

Водночас офіційні представники США, зокрема Марко Рубіо, описують війну в Україні як "проксі-війну" між США і Росією, що Кремль використовує, щоб дискредитувати підтримку Києва.

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