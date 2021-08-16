Зі столиці Афганістану, яку 15 серпня захопили таліби, вже евакуювали понад 30 українців.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.
"Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому. З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці,"' - написав президент.
Він відзначив, що Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам.
Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому. З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці. Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалось у світі!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2021
За даними Сегодня, Boeing 737-5Q8 з українцями на борту має прибути в аеропорт "Бориспіль" вночі.
Захоплення Кабула талібами
Бойовики "Талібану" підійшли до Кабула і заявили про встановлення контролю над всією територією Афганістану. Президент заявив, що відмовиться від влади і забезпечить мирну передачу влади, а лідери бойовиків утрималися від штурму міста.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що главою перехідного уряду призначений колишній глава МВС Афганістану, екс-посол у ФРН Алі Ахмад Джалалі.
Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі мулла Барадар.
Представники бойовиків заявили, що іноземці, що знаходяться в Афганістані, можуть вільно покинути країну.