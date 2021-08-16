Літак з українцями має прибути вночі / фото ua.depositphotos.com

Зі столиці Афганістану, яку 15 серпня захопили таліби, вже евакуювали понад 30 українців. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter

"Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому. З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці,"' - написав президент.

Він відзначив, що Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам.

За даними Сегодня, Boeing 737-5Q8 з українцями на борту має прибути в аеропорт "Бориспіль" вночі.

Захоплення Кабула талібами

Бойовики "Талібану" підійшли до Кабула і заявили про встановлення контролю над всією територією Афганістану. Президент заявив, що відмовиться від влади і забезпечить мирну передачу влади, а лідери бойовиків утрималися від штурму міста.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що главою перехідного уряду призначений колишній глава МВС Афганістану, екс-посол у ФРН Алі Ахмад Джалалі.

Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі мулла Барадар.

Представники бойовиків заявили, що іноземці, що знаходяться в Афганістані, можуть вільно покинути країну.

Автор: Людмила Жерновська