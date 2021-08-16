15 серпня бойовики "Талібану" заявили про встановлення контролю над всією територією Афганістану.

Зі столиці Афганістану, яку 15 серпня захопили таліби, вже евакуювали понад 30 українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

"Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому. З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці,"' - написав президент.

Він відзначив, що Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам.

Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому. З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці. Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалось у світі! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2021

За даними Сегодня, Boeing 737-5Q8 з українцями на борту має прибути в аеропорт "Бориспіль" вночі.

Бойовики "Талібану" підійшли до Кабула і заявили про встановлення контролю над всією територією Афганістану. Президент заявив, що відмовиться від влади і забезпечить мирну передачу влади, а лідери бойовиків утрималися від штурму міста.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що главою перехідного уряду призначений колишній глава МВС Афганістану, екс-посол у ФРН Алі Ахмад Джалалі.

Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі мулла Барадар.

Представники бойовиків заявили, що іноземці, що знаходяться в Афганістані, можуть вільно покинути країну.

Автор: Людмила Жерновська