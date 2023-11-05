З 31 грудня в країни буде заборонено розведення, рекламу та продаж таких собак.

В Менсфілді, Великобританія двоє людей отримали серйозні поранення внаслідок нападу собаки нещодавно створеної породи американський буллі, пише Sky News.

Поліція викликали в район Hickling Court невдовзі після 23:00 у п'ятницю, 3 листопада, після повідомлень про те, що великий собака перебував на волі і здійснив напад на людей. За словами поліції, одна жінка випала з вікна квартири, де стався напад. Травми постраждалих не створюють загрози життю.

Собаку вилучили неподалік місця нападу та доставили до розплідника. 38-річного чоловіка та 24-річну жінку затримали за підозрою в тому, що вони не контролювали свого собаку.

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Заборона собак породи американський буллі

Формування породи американський буллі відбувалося у Сполучених Штатах у період із 1980 по 1990 рік. Особливістю породи і те, що собаки мають значні відмінності у зрості. Є чотири типи: кишенькові, стандартні, класичні та XL.

Уряд Великобританії у жовтні оголосив, що собаки породи буллі XL будуть заборонені з кінця цього року. Це сталося після серії смертельних нападів цих собак на людей.

З 31 грудня в країни буде заборонено їх розведення, рекламу та продаж. А з 1 лютого 2024 року володіння такою стане незаконним у випадках, якщо власники не подали заявку на реєстрацію тварини і не дотримуються суворих правил утримання.

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