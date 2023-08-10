Поліцейським довелось застрелити пса, який вийшов з-під контролю.

На Одещині великий алабай вбив свою господиню, коли та приїхала годувати його та інших тварин.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, жахлива подія сталася ввечері 9 серпня у селі Табаки Болградського району.

За попередніми даними, 39-річна жінка приїхала з міста у село - на дачу, щоб нагодувати своїх собак. Усіх тварин власники тримали прив’язаними, окрім алабая.

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"Щойно господиня зайшла у двір, як цей пес кинувся на неї. На місце події прибули швидка медична допомога та поліція. Аби підступитися до потерпілої, та через те, що існувала загроза життю та здоров’ю інших людей, поліцейським довелося застрелити тварину із табельної зброї", - розповіли в управлінні.

За словами правоохоронців, від страшних укусів собаки жінка померла на місці події до приїзду допомоги, яку викликали сусіди.

За фактом загибелі жінки слідчими розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") ККУ. Наразі встановлюються повні обставини події.

Правоохоронці закликають власників тварин відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, особливо якщо це собаки, які належать до переліку небезпечних порід. Правоохоронці також нагадали, що у травні схожа подія сталася в одному з сіл Раухівської громади Березівського району, де алабай зірвався з ціпка, покусав дитину та загриз сусідського пса.

За словами місцевих жителів, трагедія сталася на очах у дитини, а у будівлі, де загинула жінка, її чоловік розводить собак, яких нібито використовує для боїв, що заборонені законодавством України.

Люди кажуть, що алабай "так розірвав" господиню, що родичі насилу її впізнали. Без матері залишилося двоє дітей – неповнолітня дівчинка та її старший брат.

Напади собак на людей

Як повідомляв УНІАН, у червні в Одесі за один ранок на лінію "103" надійшло два повідомлення про укуси собак - всі випадки сталися на проспекті Добровольського. Загалом, постраждало троє людей, одного з них - 18-річного хлопця - довелося госпіталізувати.

А в Києві на Подолі зграя собак покусала дитину під час прогулянки з батьками. Згодом з'ясувалося, що ці собаки, які постійно перебувають поруч з 86-річною бабусею, покусали не лише дівчинку, є й інші постраждалі.

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