Запорізьку АЕС очолив колишній інженер "Енергоатому".

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну РФ призначила нового "директора" окупованої Запорізької АЕС.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", за словами радника генерального директора концерну "Росенергоатом" Рената Карчаа, Запорізьку АЕС очолив колишній інженер української компанії"Енергоатом".

"Новим директором ЗАЕС і першим заступником гендиректора АТ експлуатуючої організації Запорізької електростанції став Юрій Олексійович Черничук, який в системі координат колишнього роботодавця, концерну НАЕК обіймав позицію головного інженера", - заявив Карчаа.

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Карчаа також повідомив, що керівні посади в управлінні ЗАЕС займають представники колишнього колективу, які уклали "контракт".

Ситуація на ЗАЕС:

З березня 2022 року ЗАЕС та місто-супутник Енергодар перебувають в окупації.

У вересні на станцію прибули експерти місії МАГАТЕ. Її генеральний директор Рафаель Гроссі запропонував Раді Безпеки ООН створити там зону безпеки і захисту.

У жовтні президент Російської Федерації Володимир Путін видав "указ" про привласнення Запорізької АЕС.

23 листопада через чергову атаку Росії по енергосистемі України Запорізька АЕС переходила в режим повного блекауту.

27 листопада президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що загарбницькі війська можуть готуватися до виходу з території ЗАЕС, проте Росія спростувала цю інформацію, заявивши, що окупаційні війська не збираються залишати територію станції.

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