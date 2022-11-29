Це зроблять з метою захисту енергетичної інфраструктури.

Міжнародне агентство з атомної енергії посилить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі проінформував про це в Twitter після розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", — наголосив Гроссі.

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Ситуація на Українських АЕС

Окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури України. За інформацією заступника міністра енергетики Юрія Власенка, тепер вони мають на меті зупинити українські АЕС.

Під час масованого ракетного удару, що його завдала Росія енергосистемі України 23 листопада, захопленя росіянами Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекаута, а решту АЕС тимчасово зупинили. Вже 25 листопада Україна підтвердила, що Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції були підключені до мережі.

Реагуючи на це, директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями – привід для хвилювання.

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