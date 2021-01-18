Прихильники Трампа намагалися знайти докази фальсифікації виборів і позували для фото.

Видання The New Yorker оприлюднило відео з будівлі Сенату, яке 6 січня захопили прихильники чинного президента США Дональда Трампа.

Відео, яке раніше не публікували, розміщене на каналі The New Yorker в YouTube.

На кадрах видно, як прихильники Трампа проникають в зал засідань Сенату. Вони риються в паперах, намагаючись знайти докази фальсифікації виборів, і позують для фото.

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"Шаман QAnon" Джейкоб Ченслі (Анджелі) залишає на столі спікера Сената лист з написом: "Це тільки питання часу, правосуддя настане".

Після цього учасники захоплення починають молитися. Вони дякують Христу за можливість "відродити Америку" і хором вигукують "Амінь".

Штурм Капітолію в США

6 січня спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого повинні були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа. Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США, яку політик повинен зайняти 20 січня. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

Церемонія вступу Джо Байдена на посаду пройде при посилених заходах безпеки. Крім тисяч поліцейських будуть задіяні понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії.

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Автор: Денис Прядко