Європа так і не наважилася конфіскувати гроші агресора, але вважає, що є кращий варіант.

Євросоюз більше не розглядає можливість остаточної конфіскації заморожених російських активів. Про це повідомляє DW, посилаючись на документ із висновками саміту ЄС від 20 березня, з яким ознайомилася кореспондентка видання.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитки, завдані цією війною", - йдеться в тексті, який затвердили лідери країн ЄС.

Як зазначає DW, одразу кілька країн співдружності виступили проти конфіскації понад 200 мільярдів євро суверенних російських активів. Свою позицію вони аргументували положеннями європейського законодавства, можливістю використати на підтримку України відсоткові прибутки від цих активів, а також тим, що заморожені, але не конфісковані активи можуть стати козирною "картою" на мирних переговорах для впливу на Росію.

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Неназваний європейський дипломат заявив виданню, що російські активи у "замороженому" стані можуть бути кориснішими у контексті мирних переговорів, ніж після їх конфіскації, коли ніхто не знатиме, що з ними робити далі.

Заморожені активи Росії

Як писав УНІАН, після повномасштабного російського вторгнення в Україну країни Заходу заморозили присутні в їхніх юрисдикціях суверенні активи російського центробанку. За оцінкою самих росіян, йдеться приблизно про 300 мільярдів доларів, що становило половину золотовалютного резерву на момент вторгнення в Україну.

Більшу частину цих активів становлять іноземні цінні папери і банківські депозити, номіновані у євро (еквівалентно 207 мільярдів доларів), доларах США (67 мільярдів) та інших валютах.

Замороження означає, що Росія не може користуватися цими грошима, але вони залишається власністю Центробанку РФ і теоретично колись Москва зможе їх забрати назад. Попри численні заклики до остаточної конфіскації цих активів, на цей крок Європа досі не зважилася.

Нещодавно у ЗМІ з’явилася не підтверджена інформація, що Росія буцімто морально змирилася із фактичною втратою цих грошей і згодна пустити їх на відбудову України, але за умови, що частину суми пустять на відновлення тих територій, які залишилися під російським контролем.

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