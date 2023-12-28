Делеко не усі заморожені активи представляють собою просто гроші на рахунку в банку.

Останніми днями помітно активізувалися розмови про можливу передачу Україні заморожених російських активів, що перебувають в західних юрисдикціях. Агенція Reuters зібрала розрізнені дані по те, скільки цих грошей є насправді, і що вони собою представляють.

Зазначається, що російський Центробанк, як це роблять усі центральні банки світу, тримає свої золотовалютні резервм у найбільш ліквідних активах, таких як основні світові валюти, золото та державні облігації. До вторгнення в Україну близько половини цих резервів зберігалися на Заході.

За даними самого ж Центробанку РФ, загалом у країнах Заходу заморожено таких активів на загальну суму близько 300 мільярдів доларів. Це була якраз половина від тих 612 мільярдів доларів золотовалютного резерву, який РФ мала на початок вторгнення в Україну.

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Сам Центробанк не розкрив структуру заморожених активів, але з альтернативних джерел відомо, що більшу частину становлять активи, номіновані у євро – в еквіваленті 207 мільярдів доларів. Безпосередньо у доларах США заморожено 67 мільярдів. Крім того, у британських фунтах заморожено активів вартістю 37 мільярдів доларів, у японських ієнах – на 36 мільярдів доларів, у канадських доларах – на 19 мільярдів доларів, на 6 мільярдів доларів у австралійських доларах, 1,8 мільярдів доларів у сінгапурських доларах, у швейцарських франках – близько 1 мільярда доларів.

Центральний банк Росії заявив, що ці активи були в основному представлені у вигляді іноземних цінних паперів, банківських депозитів та кореспондентських рахунків, номінованих у відповідній валюті.

Найбільші пакети банківських облігацій були в державних облігаціях Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії, Австрії та Канади.

А от золотий запас Центробанку зберігався в самій Росії, тоді як активи в юанях знаходяться в Китаї.

Україна може отримати заморожені активи країни-агресора

Як писав УНІАН, США пропонують робочим групам G7 розглянути шляхи конфіскації $300 мільярдів заморожених активів Російської Федерації. Союзники України поспішають узгодити відповідний план до другої річниці повномасштабного вторгнення.

Але це питання викликає гарячі дискусії у європейських столицях. Зокрема їх цікавило, як розробити таку політику та оцінити пов'язані з нею ризики.

В Росії погрожують конфіскувати усі західні активи, які застрягли в російській юрисдикції, якщо Захід почне передавати Україні заморожені російські гроші.

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