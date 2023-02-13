Американський бізнесмен побоюється, що війна в Україні переросте в Третю світову війну.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск пояснив обмеження на використання українськими військовими супутникового інтернет-сервісу для управління дронами. Він заявив, що рішення прийнято для запобігання переростання "конфлікту" у світову війну.

"Starlink - це магістраль зв'язку України, особливо на передовій, де майже всі інші інтернет-з'єднання були знищені. ... Але ми не допустимо ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни", - цитує видання Politiko американського бізнесмена.

Пізніше він заявив, що інтернет-термінали SpaceX "призначені для приватного використання, а не для військових", але компанія "не скористалася правами на їх відключення".

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"Ми дуже намагаємося чинити правильно, а "правильно" - надзвичайно складне моральне питання", - додав Маск.

За словами президента SpaceX Гвінн Шотвелл, служба, яка використовувалася українськими силами для управління безпілотниками, "ніколи не призначалася для використання в якості зброї". При цьому вона вказала, що компанія зробила кроки щодо обмеження її використання, не уточнивши, які заходи були прийняті.

"Українці використовували його таким чином, який був ненавмисним і не був частиною будь-якої угоди", - заявила Шотвелл.

Скандал навколо терміналів Starlink - що відомо

9 лютого американська компанія з виробництва космічної техніки SpaceX обмежила українським військовим доступ до супутникового зв'язку Starlink для управління безпілотниками.

Після чого радник президента України Михайло Подоляк заявив, що компанії повинні вирішити, чи стоять вони "на боці України і права на свободу" або "на боці Росії і її "права" вбивати та захоплювати території".

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