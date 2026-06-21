Застосування дешевих дронів руйнує старі стратегії Заходу у сфері ППО, – командир НАТО

Захід починає активніше використовувати український досвід боротьби з БПЛА.

Традиційний підхід Заходу до протиповітряної оборони, який спирається на дорогі ракети та винищувачі, більше не є життєздатним в еру масованих атак дешевими безпілотниками. Про це заявив заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі Джон Стрінгер в інтерв'ю Business Insider.

Він наголосив, що швидка поява нових повітряних загроз ставить під сумнів усталені підходи до оборони:

"Часи, коли вважалося, що можна сидіти, склавши руки, реагувати лише на події та протидіяти кожній загрозі, що насувається, використовуючи традиційні засоби, такі як швидкісні винищувачі та деякі зенітні ракети… ці часи минули".

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Війни в Україні та на Близькому Сході демонструють, що майбутні конфлікти можуть суттєво відрізнятися від тих, до яких звикли західні армії. За словами Стрінгера, НАТО може зіткнутися не лише з великими військовими державами, а й із масовим застосуванням дешевих дронів, здатних перевантажувати системи ППО.

Дорогі ракети проти дешевих дронів

Стрінгер наголосив, що західним військовим і надалі потрібні високотехнологічні ракети та літаки, однак тепер необхідні також великі обсяги дешевших засобів захисту:

"Зараз загроза охоплює все: від дешевих авіаційних систем, безпілотних авіаційних комплексів і дронів на одному кінці спектра до балістичних ракет повітряного базування та гіперзвукової зброї на іншому".

Окремо він звернув увагу на проблему вартості перехоплення цілей. Як приклад Стрінгер навів використання ракет Patriot проти "шахедів", назвавши це "нежиттєздатним підходом".

За оцінками, один "шахед" коштує від 20 до 50 тисяч доларів, тоді як ракета Patriot PAC-3 – близько 3,7 мільйона доларів. Крім того, запаси таких ракет обмежені, а їхнє поповнення потребує часу.

Приклад України

Стрінгер зазначив, що Україна вже розробила низку дешевших рішень для боротьби з дронами, зокрема безпілотники-перехоплювачі та системи виявлення. За його словами, країни-партнери починають переймати цей досвід.

Водночас він підкреслив, що однієї оборони недостатньо. На його думку, Захід має бути здатним завдавати ударів по місцях виробництва зброї противника.

Також Стрінгер заявив, що членам НАТО необхідно розширювати промислову базу не лише за рахунок оборонних компаній. За його словами, досвід України показав важливість залучення більшої кількості виробників, здатних швидко адаптуватися до потреб війни.

Про необхідність змін у підходах до операцій

Стрінгер попередив, що ракети та дрони дедалі більше загрожують територіям, які раніше вважалися безпечним тилом. Через це західні країни більше не можуть розраховувати на те, що їхня територія залишатиметься недосяжною для ударів у разі великих конфліктів.

Крім того, за словами Стрінгера, НАТО доведеться переглянути підходи до управління повітряними операціями. Зокрема, командні центри можуть розосередити на більшій території, щоб зробити їх менш вразливими до ударів.

Більше про застосування дронів Україною

Раніше у CNN повідомляли, що українська стратегія застосування дронів паралізує російську логістику. Зазначалося, що нове покоління українських дронів середньої дальності серйозно порушує лінії постачання російських військ на південні лінії фронту.

Також видання Business Insider писало, що Україна знищує головні логістичні "артерії" фронту дешевими дронами. Повідомлялося, що атаки вже суттєво пошкодили критичну логістичну інфраструктуру між окупованим Кримом і південними регіонами фронту.

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