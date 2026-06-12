Україна знищує головні логістичні 'артерії' фронту дешевими дронами, - BI

Серія ударів по мостах в Армянську, Чонгарі та Генічеську може суттєво вплинути на логістику російського угруповання на півдні України.

Українські війська завдають системних ударів по ключових мостах постачання Росії, використовуючи нові безпілотники середньої дальності. Атаки вже суттєво пошкодили критичну логістичну інфраструктуру між окупованим Кримом і південними регіонами фронту, пише Business Insider.

За інформацією 1-го окремого штурмового полку, протягом останнього тижня українські сили атакували мости в районах Армянська, Генічеська та Чонгара – стратегічно важливих точках сполучення між Кримом і материковою частиною окупованих територій.

Ці переправи розташовані за десятки кілометрів від лінії фронту та використовуються Росією для постачання військ у Запорізькій і Херсонській областях.

Відео дня

У соцмережах підрозділ опублікував відео, на яких видно, як безпілотники влучають у дорожнє покриття мостів. Частина атак, за даними військових, була скоординована з іншими українськими підрозділами, зокрема елітним підрозділом СБУ "Альфа".

Видання наголошує, що українські військові заявили, що ці мости фактично є "єдиним шляхом постачання" російських сил із Криму на південний фронт.

Для атак використовуються нові ударні безпілотники середньої дальності, зокрема моделі FP-2 та "Hippo", які несуть вибухові та термобаричні боєзаряди.

За словами військових, ці системи дозволяють уражати цілі на значній відстані, залишаючись відносно дешевшими у виробництві порівняно з далекобійними дронами.

На оприлюднених кадрах видно займання щонайменше на двох мостах та значні пошкодження конструкцій. Водночас незалежно перевірити ці кадри наразі неможливо.

Окупаційна влада Херсонської області підтвердила факти атак. За словами Володимира Сальдо, по мостах в районі Армянська було завдано щонайменше 45 ударів дронами.

Також повідомляється про близько 20 атак на міст у районі Чонгара, після чого рух там частково або повністю перекривався, а пізніше почали запроваджувати альтернативні маршрути.

Аналітики зазначають, що удари по мостах мають стратегічний характер, оскільки ускладнюють постачання російських військ паливом, боєприпасами та технікою.

"Безпілотники середньої дальності – це нова зірка, що сходить у українських атакувальних можливостях. Вони дозволяють їй завдавати ударів по тилах Росії та турбувати критично важливі лінії постачання Кремля. У минулі роки Україна пошкоджувала мости постачання Росії, значною мірою покладаючись на диверсійні або артилерійські системи, такі як HIMARS американського виробництва", - пише видання.

Також автори додають:

"Ці дрони літають далі та вражають сильніше, ніж типові квадрокоптери з гранатами, але їх виробництво дешевше, ніж далекобійні дрони, які Україна використовує для атак на військово-промислову базу Росії".

Удари по мостах на півдні

Як повідомляв УНІАН, раніше, командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро (Перун) Філатов розповів, що на тимчасово окупованій території Херсонської області Чонгарський міст зазнав суттєвих пошкоджень та наразі повністю унеможливлює рух транспорту.

Завдяки тому, що Сили оборони України завдають ударів по логістиці росіян, зокрема по мостах, активність штурмів знизилася, додав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Вас також можуть зацікавити новини: