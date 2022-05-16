Також він анонсував спілкування зі студентами українських вузів.

Президент України Володимир Зеленський 16 травня поспілкується зі студентами провідних американських університетів.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Президент зазначив, що для більшої інформаційної та політичної підтримки України 16 травня спілкуватиметься зі студентами провідних американських університетів.

"Це 63 університети США і два університети Канади, які об'єднують сотні тисяч студентів і є великою експертною та дослідницькою спільнотою. Їхній голос точно посилить наші можливості", - зауважив Зеленський.

Також, повідомив він, на кінець травня заплановане окреме звернення до студентів Стенфордського університету.

"Готуюся також до спілкування з українськими студентами провідних ВУЗів нашої держави. У своєму зверненні до них відповім на деякі важливі складні питання, які вже є у нашому суспільстві, які вже видно. І очікую глибоких запитань від них, від наших студентів", - зазначив глава держави.

Раніше президент розкрив плани на цьогорічний економічний форум у Давосі.

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