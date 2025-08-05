Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

"Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували", – наголосив Зеленський у Telegram.

Також він повідомив, що йшлося про оборонну взаємодію двох країн.

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"Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів. Дякую, президенте Трамп!" – написав глава держави.

За його словами, в ході розмови з американським лідером було скоординовано позиції України та США. Йшлося про те, що росіяни збільшили жорстокість ударів по українських містах.

"Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах", – додав Зеленський.

Крім того, сторони говорили про антиросійські санкції.

"Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити", – сказав президент України..

Під час розмови Трамп і Зеленський також торкнулися питання спільних європейських рішень, які можуть допомогти захисту України. Зокрема, є такі рішення від Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії. Йдеться про понад мільярд доларів на американську зброю, яку отримає Україна.

Допомога Україні від інших країн

Вчора, 4 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди надають Україні пакет допомоги на 500 млн євро. Він зазначав, що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю американська зброї, зокрема, ракети для Patriot.

5 серпня Зеленський повідомив, що понад 500 мільйонів доларів виділили Швеція, Норвегія та Данія на закупівлю американського озброєння для України. Реалізовуватись це буде під координацією з НАТО через Prioritised Ukraine Requirement List.

За його словами, такі кроки є новою реальною основою для безпеки Європи довгостроково. Він зазначив, що Росія ніколи не перетворить Європу на континент війни.

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