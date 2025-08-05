На тлі заяв президента США, світові ціни на "чорне золото" продовжують знижуватися.

Президент США Дональд Трамп зазначає, що зниження цін на енергетичні ресурси дозволить зупинити російсько-українську війну. Про це він сказав у інтерв'ю CNBC.

"Якщо ціна на енергоносії достатньо знизиться, Путін припинить вбивати людей. Якщо ціна на енергоносії знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка в жахливому стані", - переконаний американський лідер.

Тим часом, на тлі заяв Трампа, світові ціни на "чорне золото" продовжують знижуватися. Станом на 16:06 за київським часом, американська нафта марки WTI подешевшала на 1 долар, до 65,29 долара за барель. Європейський нафтовий еталон Brent подешевшав на 85 центів, до 67,91 долара за барель.

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Ультиматум Трампа на адресу Путіна - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив кілька ультиматумів Володимиру Путіну, вимагаючи домовитися стосовно припинення російсько-української війни. Спочатку він дав йому 50 днів для досягнення домовленостей.

Водночас, наприкінці липня, Трамп заявив, що строк ультиматуму Путіну скорочено до 10 днів на припинення війни, погрожуючи в іншому разі запровадити 100% мита стосовно покупців російської нафти та вторинні сакції.

Термін дії ультиматума Трампа спливає 8 серпня.

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