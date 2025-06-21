Одна з тем обговорення з Трампом - це передана міністру США Скоту Бессенту пропозиція України щодо закупівлі пакету зброї на велику суму.

Президент України Володимир Зеленський розповів про теми, які прагне обговорити з президентом США Дональдом Трампом у разі проведення їх зустрічі. Йдеться про закупівлю зброї, про нові санкції проти Росії і про більшу визначеність на дипломатичному треку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 20 червня.

Зокрема, у Зеленського запитали, чи розраховує він на зустріч з Трампом на саміті НАТО, про теми обговорення на такій зустрічі і яка ситуація з бажанням України купити десять систем "Петріот".

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Як сказав глава держави, команди України і США перебувають на зв'язку.

Наразі обговорюється порядок денний різних зустрічей, різних форматів.

Зеленський відзначив, що на саміті лідерів "Великої сімки" у Канаді генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що дуже хоче, щоб Україна була присутньою на саміті НАТО в Гаазі. Також Україну цікавить ще зустріч на рівні лідерів Коаліції охочих. "І ми думаємо, якщо я поїду, це може бути під час саміту", - сказав Зеленський.

При цьому, як наголосив Зеленський, стосовно купівлі "Петріотів" - це питання не тільки до президента США Дональда Трампу, але й до Коаліції охочих.

Як повідомив президент України, Україна та США мають дуже хороший діалог на рівні першого віцепрем'єр-міністра-міністра економіки Юлії Свириденко і міністра фінансів США Скотта Бессента завдяки угоді про надра.

"В Канаді була зустріч у Свириденко з секретарем Бессентом, на ній був ще мій голова офісу Андрій Єрмак. Вони проговорювали мінеральну угоду, наші наступні кроки тощо. А також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек [відповіді]. Там дуже велика сума. Туди входять системи "Петріотів". Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет. З президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Мені здається, що нам потрібно проговорити і санкції", - повідомив Зеленський.

Водночас, на переконання президента України, "нам треба говорити про новий подих в дипломатичному треку".

"Нам потрібна більша визначеність і більша сила тиску від світу на Путіна – це потрібно заради дипломатії. І я хотів би з ним проговорити ці формати", - відзначив Зеленський.

Разом з тим, Зеленський зазначив, що його поїздка на саміт НАТО не залежить від того, и відбудеться зустріч із президентом США.

"Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді, вирішу напередодні. Я хочу, безумовно, провести кілька зустрічей. І є відповідні запрошення від короля [Нідерландів], і від прем'єра [Діка Схоффа]. У нас з ним дуже добрі стосунки. І він надає багато підтримки. Думаю, третій за обсягом у Європі. Нідерланди справді дуже підтримують нас. І тому для мене дуже, дуже важливо, що він запросив мене. У мене значна програма може бути, зокрема і зустрічей. І, звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом. Безумовно", - сказав Зеленський.

За його словами, у нас є "тристороння пропозиція - НАТО, ЄС і Україна".

"А також на полях НАТО ми вже маємо окремо від лідерів, заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО плюс Україна, міністрів оборонної промисловості всіх країн плюс Україна", - додав Зеленський.

Перспективи зустрічі Зеленського і Трампа

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні у Канаді Зеленський планував провести зустріч з Трампом, але президент США достроково полишив саміт і повернувся у Вашингтон.

Західні ЗМІ пишуть, що саміт G7 у Канаді став гірким розчаруванням для України, коли Трамп достроково покинув зустріч, не провівши зустрічі із Зеленським. Американський лідер заявив, що має зосередитися на конфлікті між Ізраїлем та Іраном, ігноруючи питання припинення вогню між Росією та Україною.

Деякі українські чиновники заявили, що зараз не впевнені, чи варто Зеленському відвідувати саміт НАТО в Гаазі наступного тижня, оскільки немає жодної гарантії, що Трамп там буде.

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