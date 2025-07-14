Різка зміна риторики Трампа: у Росії заговорили про 'конструктивний діалог'

Представник Росії у переговорах про мир несподівано заявив, що "руйнівний тиск" не приведе до миру.

Різка зміна риторики президента США Дональда Трампа щодо Росії наробила галасу в Кремлі. Російський топпереговорник, спеціальний представник російського правителя Володимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв висловив сподівання на "конструктивний діалог".

На платформі Х спецпредставник Путіна зазначив, що шлях до справжнього миру ледить лише через "співпрацю", а не "руйнівну мову тиску".

"Конструктивний діалог між Росією та США завжди досягне більшого, ніж втомлена, руйнівна мова тиску. Тільки співпраця приносить справжній мир, стабільність та глобальну безпеку", - заявив Дмитрієв.

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Крім того, він звинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена у "помилках та обмані" та пообіцяв, що це буле виправлено.

Трамп розчарований Путіним - останні новини

Дональд Трамп несподівано заявив, що розчарований Росією і планує зробити в понеділок "важливу заяву" щодо війни в Україні.

Зокрема, у неділю він заявив: "Я дуже розчарований президентом Путіним. Я думав, що він людина слова, а він всіх бомбить".

На тлі цього анонсу Трамп заявив, що відправить в Україну ракети до ЗРК Patriot, заявивши, що вони необхідні для захисту країни. За ці ракети заплатить Євросоюз.

За даними американських ЗМІ, Трамп оголосить у понеділок про новий план з озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю.

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