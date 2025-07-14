'Думав, що він людина слова': Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним

Американський лідер заявив, що Путін продовжує бомбити Україну, попри запевнення, що хоче миру.

Президент США Дональд Трамп вкотре публічно заявив про своє розчарування російським правителем Володимиром Путіним. Він натякнув, що слова диктатора не мають ваги.

Про це американський лідер заявив журналістам на авіабазі Ендрюс, передає "Європейська правда". За його словами, дії російського диктатора щодо врегулювання війни в Україні розчаровують.

"Я дуже розчарований президентом Путіним. Я думав, що він людина слова, а він всіх бомбить", – зазначив Трамп.

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Відповідаючи на запитання, чи планує Трамп оголошувати санкції проти Росії, він відповів: "Подивимось, що буде завтра (цю заяву він зробив у неділю – УНІАН)".

Трамп і Путін - початок розколу

Як повідомляв УНІАН, Трамп несподівано заявив, що розчарований Росією і планує зробити в понеділок "важливу заяву" щодо війни в Україні.

На тлі цього анонсу Трамп заявив, що відправить в Україну ракети до ЗРК Patriot, заявивши, що вони необхідні для захисту країни. За ці ракети заплатить Євросоюз.

За даними американських ЗМІ, Трамп оголосить у понеділок про новий план з озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю.

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